У Луцьку відбудеться перший чемпіонат міста зі стрільби з лука





Змагання влаштують у неділю, 30 серпня, за адресою: вулиця Ковельська, 15 (Інститут мистецтв ВНУ), –



Спортсмени змагатимуться в 4-х категоріях: «Просунуті» на 30 м, «Просунуті» на 18 м, «Початківці» на 18 м, «Новачки» на 10 м

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Попередньо є заявка на участь в змаганні від 27 лучників віком від 8 до 56 років.



Програма:



9:00-10:00- Реєстрація учасників

10:30- Урочисте відкриття змагань

11:30-13:30 - Кваліфікація. Перша зміна

13:30-15:30- Кваліфікація. Друга зміна

15:30-17:30- Спаринги

18:00-19:00 - Оголошення переможців. Нагородження. Церемонія закриття



Вхід вільний, але велике прохання від організаторів до гостей приходити в масках і дотримуватися дистанції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку влаштують перший чемпіонат міста зі стрільби з лука, мешканців обласного центру та гостей запрошують долучитися до заходу.Змагання влаштують у неділю, 30 серпня, за адресою: вулиця Ковельська, 15 (Інститут мистецтв ВНУ), – повідомляють організатори.Спортсмени змагатимуться в 4-х категоріях: «Просунуті» на 30 м, «Просунуті» на 18 м, «Початківці» на 18 м, «Новачки» на 10 мПопередньо є заявка на участь в змаганні від 27 лучників віком від 8 до 56 років.Програма:9:00-10:00- Реєстрація учасників10:30- Урочисте відкриття змагань11:30-13:30 - Кваліфікація. Перша зміна13:30-15:30- Кваліфікація. Друга зміна15:30-17:30- Спаринги18:00-19:00 - Оголошення переможців. Нагородження. Церемонія закриттяВхід вільний, але велике прохання від організаторів до гостей приходити в масках і дотримуватися дистанції.

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