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У Луцьку відбудеться перший чемпіонат міста зі стрільби з лука

У Луцьку відбудеться перший чемпіонат міста зі стрільби з лука
У Луцьку влаштують перший чемпіонат міста зі стрільби з лука, мешканців обласного центру та гостей запрошують долучитися до заходу.

Змагання влаштують у неділю, 30 серпня, за адресою: вулиця Ковельська, 15 (Інститут мистецтв ВНУ), – повідомляють організатори.

Спортсмени змагатимуться в 4-х категоріях: «Просунуті» на 30 м, «Просунуті» на 18 м, «Початківці» на 18 м, «Новачки» на 10 м

Попередньо є заявка на участь в змаганні від 27 лучників віком від 8 до 56 років.

Програма:

9:00-10:00- Реєстрація учасників
10:30- Урочисте відкриття змагань
11:30-13:30 - Кваліфікація. Перша зміна
13:30-15:30- Кваліфікація. Друга зміна
15:30-17:30- Спаринги
18:00-19:00 - Оголошення переможців. Нагородження. Церемонія закриття

Вхід вільний, але велике прохання від організаторів до гостей приходити в масках і дотримуватися дистанції.

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Теги: Луцьк, змагання, стрільба, лук
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