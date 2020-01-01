У Луцьку відбудеться перший чемпіонат міста зі стрільби з лука
Сьогодні, 11:30
У Луцьку влаштують перший чемпіонат міста зі стрільби з лука, мешканців обласного центру та гостей запрошують долучитися до заходу.
Змагання влаштують у неділю, 30 серпня, за адресою: вулиця Ковельська, 15 (Інститут мистецтв ВНУ), – повідомляють організатори.
Спортсмени змагатимуться в 4-х категоріях: «Просунуті» на 30 м, «Просунуті» на 18 м, «Початківці» на 18 м, «Новачки» на 10 м
⠀
Попередньо є заявка на участь в змаганні від 27 лучників віком від 8 до 56 років.
Програма:
9:00-10:00- Реєстрація учасників
10:30- Урочисте відкриття змагань
11:30-13:30 - Кваліфікація. Перша зміна
13:30-15:30- Кваліфікація. Друга зміна
15:30-17:30- Спаринги
18:00-19:00 - Оголошення переможців. Нагородження. Церемонія закриття
Вхід вільний, але велике прохання від організаторів до гостей приходити в масках і дотримуватися дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання влаштують у неділю, 30 серпня, за адресою: вулиця Ковельська, 15 (Інститут мистецтв ВНУ), – повідомляють організатори.
Спортсмени змагатимуться в 4-х категоріях: «Просунуті» на 30 м, «Просунуті» на 18 м, «Початківці» на 18 м, «Новачки» на 10 м
⠀
Попередньо є заявка на участь в змаганні від 27 лучників віком від 8 до 56 років.
Програма:
9:00-10:00- Реєстрація учасників
10:30- Урочисте відкриття змагань
11:30-13:30 - Кваліфікація. Перша зміна
13:30-15:30- Кваліфікація. Друга зміна
15:30-17:30- Спаринги
18:00-19:00 - Оголошення переможців. Нагородження. Церемонія закриття
Вхід вільний, але велике прохання від організаторів до гостей приходити в масках і дотримуватися дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відбудеться перший чемпіонат міста зі стрільби з лука
Сьогодні, 11:30
29 серпня – День вшанування пам'яті захисників України і Третій Спас: історія і традиції цього дня
Сьогодні, 10:50
«Ми об’єдналися, щоб помирити українців»: найцікавіше з виступу Ігоря Палиці на з’їзді партії «ЗА Майбутнє»
Сьогодні, 10:10