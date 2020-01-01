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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 серпня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 15 осіб. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, Луцький район – 9, Горохівський район – 4, Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 3, Любешівський район – 2, Маневицький район – 5, Рожищенський район – 2.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 30 серпня в області зареєстрували 5417 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3860 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1454 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 597 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 291 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 187 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 292 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 74 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)

За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 32627 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 675 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, райони, Волинь, хвороби
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