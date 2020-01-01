Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 15 осіб. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, Луцький район – 9, Горохівський район – 4, Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 3, Любешівський район – 2, Маневицький район – 5, Рожищенський район – 2.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 30 серпня в області зареєстрували 5417 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3860 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1454 (в т.ч. 29 летальних)• Луцький район – 597 (в т.ч. 8 летальних)• м. Нововолинськ – 291 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 95• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 72• Любешівський район – 187 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 292 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)• Рожищенський район – 74 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 32627 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 675 осіб.