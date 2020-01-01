Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 серпня
Сьогодні, 10:07
За останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 15 осіб. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, Луцький район – 9, Горохівський район – 4, Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 3, Любешівський район – 2, Маневицький район – 5, Рожищенський район – 2.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 30 серпня в області зареєстрували 5417 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3860 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1454 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 597 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 291 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 187 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 292 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 74 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 32627 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 675 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 30 серпня в області зареєстрували 5417 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3860 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1454 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 597 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 291 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 187 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 292 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 74 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 32627 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 675 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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