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У лікарні в Боголюбах помер голова обласної організації ветеранів України

У лікарні в Боголюбах помер голова обласної організації ветеранів України
30 серпня на 67 році у лікарні в Боголюбах помер генерал-майор у відставці, голова обласної організації ветеранів України, член Національних спілок журналістів і краєзнавців України Олександр Олександрович Булавін.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Олександр Булавін народився в селі Селець Володимир-Волинського району 25 жовтня 1953 року.

Він автор багатьох книг про радянських розвідників. Зовсім недавно в луцькому видавництві «Вежа-Друк» вийшла його книга «Невидимый фронт Беларуси»

Найбільшою турботою Олександра Булавіна були ветерани війни і праці. Очолювана ним ветеранська організація Волині була однією з найактивніших в Україна. За його активної підтримки були видані плакати «Герої Радянського Союзу Волині» та «Герої соціалістичної праці Волині», календар до 75-річчя визволення нашого краю від німецько-фашистських загарбників.

За його підтримки проводилися перезахоронення воїнів на меморіальному кладовищі поблизу села Мощена Ковельського району. У липні цього року він разом з внуками і правнуками загиблого за звільнення Луцька воїна-вірменина відшукав місце захоронення солдата.

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Теги: смерть, Олександр Булавін, ветерани
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