У районі на Волині виявили плантацію конопель





Про це



Незаконний посів конопель, майже 2 тисячі рослин, співробітники Горохівського відділу поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.



Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного посіву та вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.





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