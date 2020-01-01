У районі на Волині виявили плантацію конопель
Сьогодні, 12:16
Плантацію із коноплями правоохоронці виявили у Горохівському районі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції України.
Незаконний посів конопель, майже 2 тисячі рослин, співробітники Горохівського відділу поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.
Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного посіву та вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції України.
Незаконний посів конопель, майже 2 тисячі рослин, співробітники Горохівського відділу поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.
Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного посіву та вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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