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У районі на Волині виявили плантацію конопель

У районі на Волині виявили плантацію конопель
Плантацію із коноплями правоохоронці виявили у Горохівському районі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції України.

Незаконний посів конопель, майже 2 тисячі рослин, співробітники Горохівського відділу поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.

Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного посіву та вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.


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Теги: Горохівський район, конопля, плантація
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