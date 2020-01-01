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В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули

В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули
В Івано-Франківську школам продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, - пише УНІАН.

«Оголошуємо канікули! Замість дистанційного навчання, ми продовжуємо канікули. Таке рішення прийняли на оперативній нараді», - написав Марцінків.

Також сьогодні о 10-й ранку під стінами міської ради відбулася громадська акція протесту «Ні – червоній зоні в Івано-Франківську». На акцію прийшло понад 200 людей, які протестують проти карантинних обмежень та віднесення Івано-Франківська до «червоної» карантинної зони: освітяни, приватні підприємці, працівники готельно-ресторанного бізнесу.

Учасники акції скандували «Франківськ – не зона!». На акції, зокрема, виступив міський голова Івано-Франківська Марцінків.

«Ми вважаємо, що рішення Кабміну про віднесення Івано-Франківська до «червоної» зони є незаконним. Сьогодні наші лікарні приймають хворих не тільки з нашої області, але навіть з Тернопільської області. Це рішення обмежує права франківців, це неконституційно і неприйнятно. Потрібно зробити все, щоб в законний спосіб відмінити дане рішення, яке є незаконним. Рішення Конституційного суду дає нам всі підстави це зробити. Нам потрібно вчити дітей і заробляти копійку, щоби прогодувати свої сім’ї. Рішення Конституційного суду дає підставу нам подавати до суду щодо скасування «червоної» зони. В нас нема підстави вводити «червону» зону. Громадський транспорт працював і буде працювати у звичному режимі з дотриманням усіх вимог», - заявив мер.

Він також попросив поліцію не вчиняти незаконних дій щодо підприємців, які працюватимуть в умовах «червоної» карантинної зони.

«Ми просимо поліцію бути з людьми», - додав мер. Він також закликав не перетворювати зібрання на політичну акцію. Марцінків запросив делегацію від протестувальників на сьогоднішню позачергову сесію міської ради, щоби сформувати і прийняти звернення до уряду і глави держави Володимира Зеленського.


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Теги: Івано-Франківськ, шкільні канікули
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