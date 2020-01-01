Дитячі команди «Волині» стали бронзовими призерами всеукраїнських турнірів

Гравці команд «Волинь» U-14 та «Волинь» U-12 вибороли бронзові нагороди на всеукраїнських турнірах.Змагання відбувалися у Вінниці та Черкасах, - про це йдеться на офіційній сторінці футбольного клубу.Так, підопічніз «Волині» U-14 поїхали на змагання «UtmostCup» до Вінниці, де в загальному за перемогу змагалося 16 колективів. Юні «хрестоносці» переконливо пройшли груповий етап, здобувши перемоги над ровесниками із кременчуцького «Кременя» та столичного «Атлета» з однаковими рахунками 2:1, а також зігравши унічию із житомирським «Поліссям» – 0:0.У півфіналі змагань наші юнаки за рівної гри мінімально поступилися майбутнім переможцям турніру із одеського «Чорноморця» – 0:1. А особливо драматичним стало протистояння із київською «ДЮСШ-15». У основний час обидві команди обмінялися забитими голами, а у серії пенальті феєрив голкіпер «Волині» U-14, який відбив чотири пенальті та приніс перемогу своєму колективу – до слова, саме наш юний воротар у підсумку був визнаний найкращим на турнірі у своєму амплуа.Третя сходинка змагань у Вінниці стала відмінним етапом підготовки для наших хлопчиків до дебюту в Еліт-лізі ДЮФЛУ, яка розпочнеться уже 5 вересня для них домашнім матчем проти земляків із «ВІК-Волині».«Волинь» U-12 – підопічні– поїхали до Черкас, де взяли участь у турнірі під назвою Кубок Австралії, де за головний приз змагалося 20 колективів. Юні «Хрестоносці» немов танком проїхалися по груповому етапу змагань, перегравши білоцерківську «Рось» (4:1), київську «ДЮСШ-25» (5:0) та «Барсу» із Сум (3:0). У чвертьфіналі у волиняни перестріляли кременчуцький «Кремінь» (3:2), а до вирішального матчу не вистачило одного кроку – у півфіналі наші хлопчики поступилися одеському «Чорноморцю» (0:2).Утім, у матчі за третє місце «Хрестоносці» переконливо обіграли «Черкаський Дніпро» (2:0) та повезли додому бронзові нагороди змагань. При цьомуіз «Волині» став найкращим бомбардиром турніру.