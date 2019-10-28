Завтра, 1 вересня, на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 18:01
Синоптики попередили про погіршення погодних умов у західних областях України.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, 1 вересня у західних областях очікують грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Зокрема, вранці та вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях - значні дощі (I рівень небезпечності).
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Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, 1 вересня у західних областях очікують грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Зокрема, вранці та вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях - значні дощі (I рівень небезпечності).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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