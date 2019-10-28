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Завтра, 1 вересня, на Волині оголосили штормове попередження

Завтра, 1 вересня, на Волині оголосили штормове попередження
Синоптики попередили про погіршення погодних умов у західних областях України.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, 1 вересня у західних областях очікують грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Зокрема, вранці та вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях - значні дощі (I рівень небезпечності).

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Теги: Волинь, штормове попередження, 1 вересня
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