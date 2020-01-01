У Тернополі курсуватимуть шкільні тролейбуси





Про це



Виконуватимуть спеціальні шкільні рейси 8 додаткових одиниць електротранспорту на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Дані тролейбуси будуть обладнані табличками «Діти».



Перевезення учнів шкільними тролейбусами здійснюватиметься за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина», для школярів проїзд – безкоштовний. Наразі в шкільних тролейбусах дозволений супровід батьками учнів молодших класів. Проте для супроводжуючих осіб проїзд буде платний (відповідно до діючих тарифів на проїзд).



В перспективі планується також дозволити в цих тролейбус проїзд працівників освітніх закладів. Додаткові тролейбуси запровадили для забезпечення належного доїзду учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста в умовах карантину, оскільки після того, як Тернопіль потрапив в «помаранчеву» зону і кількість пасажирів у громадському транспорті обмежили, на зупинках систематично виникають скупчення людей, та тротуарах формуються черги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі з 1 вересня запроваджують додаткові тролейбусні рейси для перевезення школярів.Про це УНІАН повідомили в прес-службі Тернопільської міської ради.Виконуватимуть спеціальні шкільні рейси 8 додаткових одиниць електротранспорту на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Дані тролейбуси будуть обладнані табличками «Діти».Перевезення учнів шкільними тролейбусами здійснюватиметься за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина», для школярів проїзд – безкоштовний. Наразі в шкільних тролейбусах дозволений супровід батьками учнів молодших класів. Проте для супроводжуючих осіб проїзд буде платний (відповідно до діючих тарифів на проїзд).В перспективі планується також дозволити в цих тролейбус проїзд працівників освітніх закладів. Додаткові тролейбуси запровадили для забезпечення належного доїзду учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста в умовах карантину, оскільки після того, як Тернопіль потрапив в «помаранчеву» зону і кількість пасажирів у громадському транспорті обмежили, на зупинках систематично виникають скупчення людей, та тротуарах формуються черги.

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