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Артем Федецький працюватиме експертом на одному з телеканалів

Артем Федецький працюватиме експертом на одному з телеканалів
Колишній захисник збірної України, "Дніпра" та інших команд Артем Федецький став експертом на каналах "Футбол 1/2/3".

Як повідомляє офіційний сайт телеканалів, Федецький буде експертом програми "Головна команда", - пише УНІАН.

"Поки що немає мандражу, не відчуваю такого. Може, з'явиться перед ефіром, все ж це не звичайне інтерв'ю. Експерти повинні бути об'єктивні. Ясна річ, що у кожного є свої симпатії, але аналізувати гру потрібно об'єктивно. До ефіру потрібно готуватися по футбольних матчах, проаналізувати суперника і нашу гру, на якій позиції можуть зіграти гравці, яку схему буде використовувати наш тренер і тренер суперника", - зазначив Федецький.

Артем Федецький: після завершення кар'єри

- 35-річний Федецький завершив кар'єру минулого літа. Його останнім клубом були львівські "Карпати". У складі збірної України Федецький провів 53 матчі, в яких забив 2 голи.

- Минулого року Федецький балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу від "Слуги народу", проте не пройшов. Пізніше він розповів про свою участь у виборах.

- В березні Федецький взяв участь у шоу "Розсміши коміка" і виграв 50 тисяч гривень.

- Нещодавно стало відомо, що Федецький гратиме у футбол на аматорському рівні. Крім того, він отримав тренерську ліцензію категорії "А".


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Теги: Артем Федецький, робота, експерт
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