Стартувала масштабна кампанія: на Волині шукають неоформлених працівників
Сьогодні, 23:36
З 1 вересня на Волині стартувала масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників.
Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.
Починаючи з 1 вересня 2020 року проходить масштабна інспекційна кампанія щодо виявлення неоформлених працівників. У випадку встановлення інспектором праці незадекларованого працівника, до роботодавців вживатимуть усі заходи щодо притягнення до відповідальності, передбачені чинним законодавством.
З 11 серпня 2020 року в області активізували інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання, яку проводили на виконання окремого доручення т.в.о. Голови Держпраці України Віталія Сажієнка.
"Нагадуємо роботодавцям про можливість встигнути переглянути правильність оформлення трудових відносин з найманим працівниками.
Управління Держпраці у Волинській області вкотре закликає роботодавців бути відповідальними та оформити трудові відносини з усіма працівниками відповідно до норм чинного законодавства про працю", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.
Починаючи з 1 вересня 2020 року проходить масштабна інспекційна кампанія щодо виявлення неоформлених працівників. У випадку встановлення інспектором праці незадекларованого працівника, до роботодавців вживатимуть усі заходи щодо притягнення до відповідальності, передбачені чинним законодавством.
З 11 серпня 2020 року в області активізували інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання, яку проводили на виконання окремого доручення т.в.о. Голови Держпраці України Віталія Сажієнка.
"Нагадуємо роботодавцям про можливість встигнути переглянути правильність оформлення трудових відносин з найманим працівниками.
Управління Держпраці у Волинській області вкотре закликає роботодавців бути відповідальними та оформити трудові відносини з усіма працівниками відповідно до норм чинного законодавства про працю", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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