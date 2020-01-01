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Стартувала масштабна кампанія: на Волині шукають неоформлених працівників

Стартувала масштабна кампанія: на Волині шукають неоформлених працівників
З 1 вересня на Волині стартувала масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників.

Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.

Починаючи з 1 вересня 2020 року проходить масштабна інспекційна кампанія щодо виявлення неоформлених працівників. У випадку встановлення інспектором праці незадекларованого працівника, до роботодавців вживатимуть усі заходи щодо притягнення до відповідальності, передбачені чинним законодавством.

З 11 серпня 2020 року в області активізували інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання, яку проводили на виконання окремого доручення т.в.о. Голови Держпраці України Віталія Сажієнка.

"Нагадуємо роботодавцям про можливість встигнути переглянути правильність оформлення трудових відносин з найманим працівниками.

Управління Держпраці у Волинській області вкотре закликає роботодавців бути відповідальними та оформити трудові відносини з усіма працівниками відповідно до норм чинного законодавства про працю", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Держпраця, неоформлений працівник, перевірка
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