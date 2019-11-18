У деяких луцьких школах учням не міряють температуру

Деякі навчальні заклади Луцька нехтують вимогою проводити температурний скринінг дітям.Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.Депутатпоцікавився, чи вимірюють температуру учням у школах, адже стосовно цього питання є багато запитів від батьків.«Установка для керівників – обов’язково проводити скринінг, для цього є чергові вчителі. Ми будемо проводити нараду. Деякі зауваження вже є, адже вчора було дуже багато батьків на території. Маю підозри, що скринінгу десь і не роблять, хоча є чим. Можливо, керівники і не встигають… Учора температуру також мали б міряти, але навіть мені особисто скринінг не робили в одному з закладів освіти», - повідомила начальниця управління освіти Зіновія Лещенко.