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У деяких луцьких школах учням не міряють температуру

У деяких луцьких школах учням не міряють температуру
Деякі навчальні заклади Луцька нехтують вимогою проводити температурний скринінг дітям.

Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.

Депутат Богдан Богонос поцікавився, чи вимірюють температуру учням у школах, адже стосовно цього питання є багато запитів від батьків.

«Установка для керівників – обов’язково проводити скринінг, для цього є чергові вчителі. Ми будемо проводити нараду. Деякі зауваження вже є, адже вчора було дуже багато батьків на території. Маю підозри, що скринінгу десь і не роблять, хоча є чим. Можливо, керівники і не встигають… Учора температуру також мали б міряти, але навіть мені особисто скринінг не робили в одному з закладів освіти», - повідомила начальниця управління освіти Зіновія Лещенко.

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Теги: учні, температура, Луцьк
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