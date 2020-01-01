У Києві затримали посадовця «Укртрансбезпеки», який вимагав з волинського підприємця 9000 доларів хабара
Сьогодні, 15:09
Поліцейські Волині затримали на хабарі у 9000 доларів фахівця Державної служби з безпеки на транспорті.
Кошти вимагав та отримав за видачу дозволів на перевезення вантажів. Затримали зловмисника у столиці, інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили злочинну «схему» вимагання та отримання неправомірної вигоди від перевізників, яку організував провідний фахівець одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті.
Сьогодні, 2 вересня, у Києві його затримали одразу після отримання від підприємця з Волинської області 9000 доларів США неправомірної вигоди. Кошти були «сплачені» за безперешкодну видачу дозволів для багаторазового міжнародного перевезення.
Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішують питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Перевіряють причетність до протиправної діяльності інших осіб.
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Кошти вимагав та отримав за видачу дозволів на перевезення вантажів. Затримали зловмисника у столиці, інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили злочинну «схему» вимагання та отримання неправомірної вигоди від перевізників, яку організував провідний фахівець одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті.
Сьогодні, 2 вересня, у Києві його затримали одразу після отримання від підприємця з Волинської області 9000 доларів США неправомірної вигоди. Кошти були «сплачені» за безперешкодну видачу дозволів для багаторазового міжнародного перевезення.
Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішують питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Перевіряють причетність до протиправної діяльності інших осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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