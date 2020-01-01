У Києві затримали посадовця «Укртрансбезпеки», який вимагав з волинського підприємця 9000 доларів хабара

Поліцейські Волині затримали на хабарі у 9000 доларів фахівця Державної служби з безпеки на транспорті.Кошти вимагав та отримав за видачу дозволів на перевезення вантажів. Затримали зловмисника у столиці, інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили злочинну «схему» вимагання та отримання неправомірної вигоди від перевізників, яку організував провідний фахівець одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті.Сьогодні, 2 вересня, у Києві його затримали одразу після отримання від підприємця з Волинської області 9000 доларів США неправомірної вигоди. Кошти були «сплачені» за безперешкодну видачу дозволів для багаторазового міжнародного перевезення.Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішують питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Перевіряють причетність до протиправної діяльності інших осіб.