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Як прийматимуть дітей у садочки Володимира-Волинського

Як прийматимуть дітей у садочки Володимира-Волинського
Щоб записати дитину в садок, умова про працевлаштування батьків тепер є необов’язковою. В дошкільних закладах Володимира-Волинського забезпечать потребу мешканців у влаштуванні дітей до садочків.

Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту виконкому Вячеслав Петрук, - йдеться на сайті міста Володимира-Волинського.

Через посилені карантинні заходи та керуючись постановою Головного державного лікаря України в дошкільних навчальних закладах Володимира-Волинського донедавна дітей приймали з певними обмеженнями: першочергово зараховувались ті, чиї батьки працевлаштовані та не мають змоги доглядти за ними.

З оприлюдненням нової постанови у дошкільні навчальні заклади прийматимуть дітлахів з усього міста. І це будуть не лише діти, мами й тата яких працюють і не мають можливості перебувати з ними протягом дня.

Коментуючи роботу дитсадків у сьогоднішній ситуації, Вячеслав Петрук зазначив, що рішення – за батьками.

“Можливо, в когось іншого виходу просто немає, але якщо у родини є можливість вберегти дитину від групових контактів поки ситуація не стане більш безпечною, то було б виваженим так і зробити”, – зауважив начальник управління освіти, молоді та спорту.

В управлінні запевнили, що в дитсадках дотримуватимуться усіх санітарно-епідемічних вимог.

“Намагаємося робити все, аби діти під час перебування у закладах дошкільної освіти змогли уникнути небезпеки”, – відзначив Вячеслав Петрук.


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Теги: дитсадки, Володимир
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