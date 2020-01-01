Як прийматимуть дітей у садочки Володимира-Волинського

Щоб записати дитину в садок, умова про працевлаштування батьків тепер є необов’язковою. В дошкільних закладах Володимира-Волинського забезпечать потребу мешканців у влаштуванні дітей до садочків.Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту виконкому, - йдеться на сайті міста Володимира-Волинського.Через посилені карантинні заходи та керуючись постановою Головного державного лікаря України в дошкільних навчальних закладах Володимира-Волинського донедавна дітей приймали з певними обмеженнями: першочергово зараховувались ті, чиї батьки працевлаштовані та не мають змоги доглядти за ними.З оприлюдненням нової постанови у дошкільні навчальні заклади прийматимуть дітлахів з усього міста. І це будуть не лише діти, мами й тата яких працюють і не мають можливості перебувати з ними протягом дня.Коментуючи роботу дитсадків у сьогоднішній ситуації, Вячеслав Петрук зазначив, що рішення – за батьками.“Можливо, в когось іншого виходу просто немає, але якщо у родини є можливість вберегти дитину від групових контактів поки ситуація не стане більш безпечною, то було б виваженим так і зробити”, – зауважив начальник управління освіти, молоді та спорту.В управлінні запевнили, що в дитсадках дотримуватимуться усіх санітарно-епідемічних вимог.“Намагаємося робити все, аби діти під час перебування у закладах дошкільної освіти змогли уникнути небезпеки”, – відзначив Вячеслав Петрук.