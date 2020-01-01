З’явилася унікальна настільна гра про Луцьк. ФОТО

Сергій Матусов та Владислав Пендорак з Івано-Франківська.



Нині гру можна придбати у декількох локаціях в Луцьку, а також замовити у розробників.



За словами Владислава Пендорака, гру створили в рамках проекту «Величний пан», яким вже охопили 10 українських міст та одне – у Польщі. Першою хлопці створили гру про рідний Івано-Франківськ, але коли зрозуміли, що їхній продукт має широку аудиторію поціновувачів, то стали рухатися далі.



Розробник настільної гри зауважує, що це – чудовий спосіб гарно провести час, водночас знайомлячись з історією свого міста і лідерами його сучасного бізнесу.



У грі – 5 фігурок, які символізують постатей зі справжньої історії міста, а також – 24 відомі компанії регіону, які можна купляти, обмінювати, будувати та продавати. Кожен учасник гри може відчути себе власником цих компаній, а також таких пам’яток, як, для прикладу, Луцький замок чи кірха.







«Гравець кидає кубик на карту. Потрапляє на підприємство. Може купити його. При старті гравець отримує три мільйони. Це щось схоже на «Монополію», але зовсім інше», - каже Владислава Пендорак.

Історичні картки натомість розповідатимуть легенди про місто з часів його заснування і донині.







Вона стане чудовим подарунком для людей, яким ви хочете презентувати своє місто, чи річчю, яка допоможе весело і пізнавально проводити дозвілля вдома.



Наразі гру «Луцький пан можна» купити у мережі бербершопів GC та на локаціях Kava Avenu. Окрім того, її можна замовити на сайті розробників



За деталями можна звернутися за телефоном: 095 742 02 88 (Владислав).







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