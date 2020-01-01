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Волинь - у ТОП-3 областей з найнижчою зарплатою

Волинь - у ТОП-3 областей з найнижчою зарплатою
Зарплати жителів Волинської області потрапили на передостанню сходинку у всеукраїнському рейтингу.

В Україні у липні середня заробітна плата становила 11 804 гривні, що порівняно із червнем більше на 2,0% і у 2,5 раза вище від рівня мінімальної зарплати (4723 грн - ред.).Про це повідомляє ТСН, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Так, найбільше платили традиційно у Києві, у середньому 17 053 грн. У Дніпропетровській області в липні працівники отримували - 12 099 грн, у Київській області - 11 968 грн, у Запорізькій області - 11 889 грн.

Найменші зарплати в Чернівецькій - 9 322 грн, Волинській - 9 492 грн та Чернігівській областях - 9 513 грн.


Водночас серед галузей найбільш оплачуваними в липні були фінансовий сектор, промисловість, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона, соціальне страхування.

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Теги: рейтинг, зарплата, Волинь
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