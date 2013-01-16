Музикант з Волині взяв участь в акції протесту артистів перед Кабміном





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До цього протесту приєднався і саундпродюсер, уродженець Ковеля Роман Черенов під псевдонімом Morphom. Музикант у своєму сторіз в Instagram опублікував відео із мітингу. А також він потрапив на фото музичного продюсера Юрія Медведя, які той опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Як інформує «УНІАН», на думку мітингувальників, під приводом боротьби з пандемією коронавірусу відбуваються вибіркові карантинні обмеження та дискримінація частини організаторів концертів. Учасники акції вимагають розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Кабінетом міністрів в Києві відбувся мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії під назвою «Нас не чують». 3 вересня представники музичної індустрії протестували проти рішення уряду про часткову заборону на проведення концертів.Про це повідомляє "Район. Ковель".До цього протесту приєднався і саундпродюсер, уродженець Ковеля Роман Черенов під псевдонімом Morphom. Музикант у своєму сторіз в Instagram опублікував відео із мітингу. А також він потрапив на фото музичного продюсера Юрія Медведя, які той опублікував на своїй сторінці у Facebook.Як інформує «УНІАН», на думку мітингувальників, під приводом боротьби з пандемією коронавірусу відбуваються вибіркові карантинні обмеження та дискримінація частини організаторів концертів. Учасники акції вимагають розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки.

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