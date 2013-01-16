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Музикант з Волині взяв участь в акції протесту артистів перед Кабміном

Музикант з Волині взяв участь в акції протесту артистів перед Кабміном
Під Кабінетом міністрів в Києві відбувся мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії під назвою «Нас не чують». 3 вересня представники музичної індустрії протестували проти рішення уряду про часткову заборону на проведення концертів.

Про це повідомляє "Район. Ковель".

До цього протесту приєднався і саундпродюсер, уродженець Ковеля Роман Черенов під псевдонімом Morphom. Музикант у своєму сторіз в Instagram опублікував відео із мітингу. А також він потрапив на фото музичного продюсера Юрія Медведя, які той опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як інформує «УНІАН», на думку мітингувальників, під приводом боротьби з пандемією коронавірусу відбуваються вибіркові карантинні обмеження та дискримінація частини організаторів концертів. Учасники акції вимагають розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки.

Музикант з Волині взяв участь в акції протесту артистів перед Кабміном

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Теги: акція протесту, Кабмін, музикан, волинянин
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