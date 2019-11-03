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Волинянин гратиме за «Київ-Баскет»

Волинянин гратиме за «Київ-Баскет»
Волинський баскетболіст Володимр Шевчук, який захищав кольори БК "Старий Луцьк", змінив команду.

Про це йдеться на сторінці луцького клубу.

Новим клубом волинського центрового стале "Київ-Баскет", який виступає у Суперлізі.

В сезоні Вищої ліги 2019-2020 молодий бігмен в середньому набирав за гру 3 очка, здійснював 1.9 підбирань та віддавав 0.7 передач.

«Володя прийняв рішення поїхати в Київ і там продовжити кар’єру. Ми його вислухали, прийняли його позицію і побажали йому всіляких успіхів», - зауважив головний тренер Володимир Журжій.

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Теги: Волинь, спорт, баскетбол
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