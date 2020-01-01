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Які продукти подешевшають восени

Які продукти подешевшають восени
В Україні у вересні подешевшали овочі. Ціни падатимуть до початку затяжних дощів.

Далі з'явиться дорожча теплична продукція, розповів економіст Олександр Охріменко для Gazeta.ua.

За його словами, у вересні дешевшими стануть баклажани, перець, картопля.

"Цьогоріч продукти влітку дорожчали значно повільніше, ніж рік тому. Вплинув карантин, зокрема скорочення доходів і зменшення купівельної спроможності населення. Крім того, частина громадян почали самостійно вирощувати городину. Порівняно з минулим роком подешевшала картопля, курятина", - каже економіст.

Додає, що на вересень в ціні трохи додала свинина і яловичина. Планово подорожчали молочні продукти – про це попереджали виробники.

"Щоправда з початку літа стрімко зростала вартість сезонних фруктів та ягід. Навіть зараз банани коштують дешевше, ніж вітчизняні яблука. Також подорожчала гречка. Наступного року крупа буде дешевою. Виробники збільшать площі, бо цього року гречки не вистачає. Такі цінові коливання відбуваються щороку. Крім того, гречана крупа йде виключно на внутрішнє споживання. Інша ситуація з кукурудзою. Якщо не продаси у нас, то продаси за кордоном. Подорожчав рис. На ціні відобразилася курсова різниця", - підсумував економіст.

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Теги: ціни, продукти
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