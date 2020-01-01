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У місті на Волині загубився хлопчик, його маму знайшли поліцейські

У місті на Волині загубився хлопчик, його маму знайшли поліцейські
Волинські патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився.

4 вересня ковельські патрульні отримали повідомлення про те, що жінка побачила на вулиці Незалежності дитину, яка плакала, інформує патрульна поліція у facebook.

Хлопчик, якому на вигляд було близько трьох років, не зміг показати, де він живе та був переляканий.

Спільно із заявницею, патрульні опитали мешканців прилеглої території та встановили місце проживання малюка.

Хлопчика оперативно доправили та передали в руки матері.

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Теги: розшук, дитина, Ковель
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