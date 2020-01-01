У Луцьку помер керівник «Бізнес-Волині» Ігор Дильов

Ігор Юрійович Дильов. Смерть настала 6 вересня о 4 годині ранку.



Про це інформує асоціація "Бізнес-Волинь" на своїй сторінці у facebook.



Зазначається, що прощання з Ігорем Юрійовичем відбудеться сьогодні, 6 вересня з 18 години у Будинку панахіди міста Луцька (проспект Перемоги, 8).



Нагадаємо, що Ігор Дильов очолював громадську раду при Волинській обласній державній адміністрації.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого!

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