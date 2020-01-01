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У Луцьку помер керівник «Бізнес-Волині» Ігор Дильов

У Луцьку помер керівник «Бізнес-Волині» Ігор Дильов
Відійшов у вічність голова правління "Бізнес-Волині" Ігор Юрійович Дильов. Смерть настала 6 вересня о 4 годині ранку.

Про це інформує асоціація "Бізнес-Волинь" на своїй сторінці у facebook.

Зазначається, що прощання з Ігорем Юрійовичем відбудеться сьогодні, 6 вересня з 18 години у Будинку панахіди міста Луцька (проспект Перемоги, 8).

Нагадаємо, що Ігор Дильов очолював громадську раду при Волинській обласній державній адміністрації.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого!

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Теги: смерть, Луцьк, Ігор Дильов
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