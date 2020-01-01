В Еквадорі грабіжники увірвались до cтудентки під час уроку в Zoom. ВІДЕО





Подія сталась в місті Амбато. Відео zoom-уроку опублікували на ютуб-каналі Nuestra Realidad, повідомляє



На відео видно, як грабіжники підійшли ззаду до студентки. Попри вимкнений звук, інші учні помітили грабіжників, розповіли вчителю та викликали поліцію.



У поліції Еквадору інцидент підтвердили. Саме завдяки повідомленню учнів правоохоронцям вдалось затримати 4 зловмисників та повернути студентці комп'ютер. Про затримання проінформувала також міністерка Кабміну Марія Паула Ромо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Еквадорі грабіжники намагались пограбувати студентку, коли та була на уроці в Zoom. Це помітили інші учні та викликали поліцію.Подія сталась в місті Амбато. Відео zoom-уроку опублікували на ютуб-каналі Nuestra Realidad, повідомляє канал 24 На відео видно, як грабіжники підійшли ззаду до студентки. Попри вимкнений звук, інші учні помітили грабіжників, розповіли вчителю та викликали поліцію.У поліції Еквадору інцидент підтвердили. Саме завдяки повідомленню учнів правоохоронцям вдалось затримати 4 зловмисників та повернути студентці комп'ютер. Про затримання проінформувала також міністерка Кабміну

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