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В Еквадорі грабіжники увірвались до cтудентки під час уроку в Zoom. ВІДЕО

В Еквадорі грабіжники увірвались до cтудентки під час уроку в Zoom. ВІДЕО
В Еквадорі грабіжники намагались пограбувати студентку, коли та була на уроці в Zoom. Це помітили інші учні та викликали поліцію.

Подія сталась в місті Амбато. Відео zoom-уроку опублікували на ютуб-каналі Nuestra Realidad, повідомляє канал 24.

На відео видно, як грабіжники підійшли ззаду до студентки. Попри вимкнений звук, інші учні помітили грабіжників, розповіли вчителю та викликали поліцію.

У поліції Еквадору інцидент підтвердили. Саме завдяки повідомленню учнів правоохоронцям вдалось затримати 4 зловмисників та повернути студентці комп'ютер. Про затримання проінформувала також міністерка Кабміну Марія Паула Ромо.


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Теги: грабіжники, студентка
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