Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55
Сьогодні, 08:56
В Україні за добу зареєстрували 2174 випадки зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 138 068.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Найбільше нових випадків недуги за останню добу виявили у місті Києві (244), у Львівській області (186).
Так, за добу помер 31 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 877. Одужали загалом вже 62 606 осіб, а за останню добу – 379 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 883 людини, з них за останню добу - 55.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Найбільше нових випадків недуги за останню добу виявили у місті Києві (244), у Львівській області (186).
Так, за добу помер 31 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 877. Одужали загалом вже 62 606 осіб, а за останню добу – 379 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 883 людини, з них за останню добу - 55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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