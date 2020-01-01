вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55

Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55
В Україні за добу зареєстрували 2174 випадки зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 138 068.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Найбільше нових випадків недуги за останню добу виявили у місті Києві (244), у Львівській області (186).

Так, за добу помер 31 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 877. Одужали загалом вже 62 606 осіб, а за останню добу – 379 пацієнтів.

На Волині загалом захворіли 5 883 людини, з них за останню добу - 55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РНБО, коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
Сьогодні, 09:06
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 6 вересня. СТАТИСТИКА
06 вересень, 10:50
В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
06 вересень, 09:22
У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки
04 вересень, 15:23
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після вихідних подорожчала валюта: курс долара і євро у Луцьку
Сьогодні, 09:07
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
Сьогодні, 09:06
Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55
Сьогодні, 08:56
На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень
Сьогодні, 08:22
З вересня медики почнуть отримувати доплати
Сьогодні, 07:49
Схожі новини
2430 нових випадків за добу і сумний антирекорд смертності: ситуація з коронавірусом в Україні станом на 3 вересня 2430 нових випадків за добу і сумний антирекорд смертності: ситуація з коронавірусом в Україні станом на 3 вересня
03 вересень, 08:53
Ранок 1 вересня: в Україні – 2 088 нових випадків коронавірусу, на Волині – 52 Ранок 1 вересня: в Україні – 2 088 нових випадків коронавірусу, на Волині – 52
01 вересень, 08:54
Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54 Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54
31 серпень, 08:56
Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47 Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47
30 серпень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після вихідних подорожчала валюта: курс долара і євро у Луцьку
Сьогодні, 09:07
 0
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
Сьогодні, 09:06
 0
Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55
Сьогодні, 08:56
 0
На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень
Сьогодні, 08:22
 0
З вересня медики почнуть отримувати доплати
Сьогодні, 07:49
 0
Медіа
відео
1/8