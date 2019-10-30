Стало відомо, чи були на Волині випадки смерті внаслідок вакцинації





Про це йдеться у відповіді на запит



Зазначено, що згідно з вимогами Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 р. No 898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2016 р. No 996) карти-повідомлення про несприятливі події після імунізації надсилаються до ДУ «Державний експертний центр МОЗ України» та регіональної групи оперативного реагування.



Жодних зв’язків між проведенням щеплення та серйозними порушеннями стану здоров’я чи навіть летальним випадком встановлено не було.



Додають, що відповідно до порядку здійснення фармаконагляду, серйозна побічна реакція – будь-яка побічна реакція, що призводить до смерті, становить загрозу для життя, вимагає госпіталізації або збільшення строку госпіталізації, викликає стійку або значну непрацездатність чи інвалідність, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку, або має іншу важливу медичну оцінку.



А несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики - будь-яка несприятлива з медичної точки зору подія, що спостерігається після імунізації/туберкулінодіагностики та необов’язково має причинно-наслідковий зв’язок з використанням вакцини та/або туберкуліну. Несприятливою подією може бути будь-яка несприятлива або ненавмисна ознака, відхилення у результатах лабораторних досліджень, симптоми захворювання або захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За період 2019-2020 років у Волинській області не встановили жодного причинно-наслідкового зв’язку між смертю чи інвалідизацією людини й застосуванням вакцини, туберкуліну.Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента» від Волинського обласного центру громадського здоров’я.Зазначено, що згідно з вимогами Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 р. No 898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2016 р. No 996) карти-повідомлення про несприятливі події після імунізації надсилаються до ДУ «Державний експертний центр МОЗ України» та регіональної групи оперативного реагування.Жодних зв’язків між проведенням щеплення та серйозними порушеннями стану здоров’я чи навіть летальним випадком встановлено не було.Додають, що відповідно до порядку здійснення фармаконагляду, серйозна побічна реакція – будь-яка побічна реакція, що призводить до смерті, становить загрозу для життя, вимагає госпіталізації або збільшення строку госпіталізації, викликає стійку або значну непрацездатність чи інвалідність, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку, або має іншу важливу медичну оцінку.А несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики - будь-яка несприятлива з медичної точки зору подія, що спостерігається після імунізації/туберкулінодіагностики та необов’язково має причинно-наслідковий зв’язок з використанням вакцини та/або туберкуліну. Несприятливою подією може бути будь-яка несприятлива або ненавмисна ознака, відхилення у результатах лабораторних досліджень, симптоми захворювання або захворювання.

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