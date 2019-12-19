В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту





Про це повідомив заступник міністра цифрофої трансформації Олександр Борняков, - пише



"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців.



До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", - написав заступник міністра.



"Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні. Таке рішення прийняли 7 вересня на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні.Про це повідомив заступник міністра цифрофої трансформації Олександр Борняков, - пише Українська правда. "Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців.До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", - написав заступник міністра."Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", - додав він.

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