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В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту

В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту
Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні. Таке рішення прийняли 7 вересня на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні.

Про це повідомив заступник міністра цифрофої трансформації Олександр Борняков, - пише Українська правда.

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців.

До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", - написав заступник міністра.

"Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", - додав він.

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Теги: спорт, Україна
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