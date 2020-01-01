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Курс валют у Луцьку на 8 вересня

Курс валют у Луцьку на 8 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.67, а продаж – 27.75.

Євро при купівлі становить –32.60, продажу – 32.69.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,32, продаж – 7,40.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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