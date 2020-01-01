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Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті

Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті
В обласному центрі Волині чоловік самостійно виготовив паспорт громадянина України. Потім за допомогою підроблених документів він отримав чужу посилку з «iPhoneXR» на «Новій пошті».

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 1 травня лучанин незаконно виготовив паспорт громадянина України. Через кілька днів він пішов у відділення ТОВ «Нова Пошта» №17, що на вулиці Кравчука, 17А, де за допомогою підробленого документа отримав посилку, яка йому не належить.

Показавши підроблені документи, чоловік отримав право на огляд посилки з телефоном «Apple iPhone XR» та чохлом до нього, в підсумку викравши гаджет. Загальна сума збитків – 13 тисяч 736 гривень.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Потерпілий у письмовій заяві вказав, що збитки йому відшкодовані, тож він не наполягав на суворому покаранні.

Суд призначив крадію покарання у виді 200 годин громадських робіт.

Фото – ілюстративне.

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Теги: паспорт, лучанин, підробка, телефон, крадіжка
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