Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті
Сьогодні, 11:38
В обласному центрі Волині чоловік самостійно виготовив паспорт громадянина України. Потім за допомогою підроблених документів він отримав чужу посилку з «iPhoneXR» на «Новій пошті».
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 1 травня лучанин незаконно виготовив паспорт громадянина України. Через кілька днів він пішов у відділення ТОВ «Нова Пошта» №17, що на вулиці Кравчука, 17А, де за допомогою підробленого документа отримав посилку, яка йому не належить.
Показавши підроблені документи, чоловік отримав право на огляд посилки з телефоном «Apple iPhone XR» та чохлом до нього, в підсумку викравши гаджет. Загальна сума збитків – 13 тисяч 736 гривень.
Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Потерпілий у письмовій заяві вказав, що збитки йому відшкодовані, тож він не наполягав на суворому покаранні.
Суд призначив крадію покарання у виді 200 годин громадських робіт.
Фото – ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 1 травня лучанин незаконно виготовив паспорт громадянина України. Через кілька днів він пішов у відділення ТОВ «Нова Пошта» №17, що на вулиці Кравчука, 17А, де за допомогою підробленого документа отримав посилку, яка йому не належить.
Показавши підроблені документи, чоловік отримав право на огляд посилки з телефоном «Apple iPhone XR» та чохлом до нього, в підсумку викравши гаджет. Загальна сума збитків – 13 тисяч 736 гривень.
Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Потерпілий у письмовій заяві вказав, що збитки йому відшкодовані, тож він не наполягав на суворому покаранні.
Суд призначив крадію покарання у виді 200 годин громадських робіт.
Фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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