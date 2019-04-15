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На Рівненщині хлопець на смерть розбився на мотоциклі

На Рівненщині хлопець на смерть розбився на мотоциклі
У Березнівському районі загинув мотоцикліст.

Повідомлення про виявлене тіло невідомого чоловіка під мостом у селі Богуші надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 8 вересня, о 07:40, йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські попередньо з’ясували, що орієнтовно близько опівночі напередодні 25-річний житель села Тинне Сарненського району, водій мотоцикла «Kinlon», рухаючись через міст і виконуючи маневр повороту, не впорався із керуванням, у результаті чого допустив з’їзд на узбіччя і самопадіння на бетонну плиту.

Отримані мотоциклістом травми виявилися несумісні з життям — він загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління внесли відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюватимуться усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: Рівненщина, мотоцикліст, смерть
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