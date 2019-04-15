На Рівненщині хлопець на смерть розбився на мотоциклі





Повідомлення про виявлене тіло невідомого чоловіка під мостом у селі Богуші надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 8 вересня, о 07:40,



Поліцейські попередньо з’ясували, що орієнтовно близько опівночі напередодні 25-річний житель села Тинне Сарненського району, водій мотоцикла «Kinlon», рухаючись через міст і виконуючи маневр повороту, не впорався із керуванням, у результаті чого допустив з’їзд на узбіччя і самопадіння на бетонну плиту.



Отримані мотоциклістом травми виявилися несумісні з життям — він загинув на місці події.



Слідчі слідчого управління внесли відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюватимуться усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Березнівському районі загинув мотоцикліст.Повідомлення про виявлене тіло невідомого чоловіка під мостом у селі Богуші надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 8 вересня, о 07:40, йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.Поліцейські попередньо з’ясували, що орієнтовно близько опівночі напередодні 25-річний житель села Тинне Сарненського району, водій мотоцикла «Kinlon», рухаючись через міст і виконуючи маневр повороту, не впорався із керуванням, у результаті чого допустив з’їзд на узбіччя і самопадіння на бетонну плиту.Отримані мотоциклістом травми виявилися несумісні з життям — він загинув на місці події.Слідчі слідчого управління внесли відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюватимуться усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію