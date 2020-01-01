Волинь – серед найбідніших регіонів України за розміром доходів





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Рейтинг склали на підставі даних Державної служби статистики України. За основу взяли дані доходів області на душу населення за 2019 рік.



Зазначають, що даних з окупованих частин Донецької та Луганської областей немає, як з анексованого Росією Криму та міста Севастополь.



По Україні у 2019 році наявний дохід у розрахунку на одну особу складав 67 528 гривень, а середня зарплата штатних працівників 10 497 гривень.



У ТОП-5 найбагатших регіонів увійшли місто Київ, Дніпропетровська, Запорізька, Київська та Одеська області.



Далі - рейтинги регіонів за розміром доходів за даними 2019 року.



1. Місто Київ. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 165 054 гривні



При цьому у Києві найвища середня заробітна плата – 15776 гривні. Місто Київ, як столиця, має спеціальний статус, є окремою територіальною одиницею, тож у статистиці вказується на рівні із областями. Хоча за територією Київ є найменшим, у порівнянні із областями і навіть із містом Севастополь, яке теж має спеціальних статус.



За кількістю населення Київ третій, після Донецької і Дніпропетровської областей за даними Держстату щодо середньої чисельності за 2019 рік.



2. Дніпропетровська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 87 130 гривень.



Середня заробітна плата у Дніпропетровській області входить в п’ятірку лідерів по Україн, складає 10 751 гривень станом на 2019 рік.



За площею область друга за величиною, після Одеської. І друга за середньою чисельністю населення у 2019 році.



3. Запорізька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 75407



За середньою зарплатою штатним працівникам Запорізька область на п’ятому місці – 10 480 гривень.



За площею і чисельністю населення область на 9 місці.



4. Київська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 75146



Середньомісячна зарплата по області входить в трійку лідерів – 11 003 гривні. За площею та чисельністю населення Київська область на одну сходинку вище Запорізької.



5. Одеська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 72 805 гривень.



Найбільша за площею область України – 33 310 квадратних кілометрів. А от за чисельністю населення лише на шостому місці.



А от середньомісячна зарплата штатних працівників Одещини у 2019 році далека від ТОП-5: 9 246 гривні і ще є менше, ніж у Львівській, Полтавській та сусідній Миколаївській областях. Втім, близька до середньої зарплати Закарпатської області у 9 202 гривні.



6. Полтавська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 71 627



Середньомісячна заробітна плата за 2019 рік – 9 846 гривень. Шоста за величиною область країни.



7. Львівська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 65 691 гривня.



Область входить в п’ятірку із найбільшою чисельністю (2 498 683 осіб), хоча за площею аж на 17 місці. Середня зарплата у 2019 складала 9 271 гривні.



8. Харківська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 65 534 гривні



Харківська область серед лідерів за кількістю населення у 2019 році, на одну сходинку вище за Львівську, і трохи менше за місто Київ: 2 651 394 осіб. За площею це четверта область в країні.



А от середня заробітна плата нижче середньої по Україні – 9 081 гривня.



9. Сумська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 65 310



Середня заробітна плата 8 579 гривень, що наближається до найнижчих показників по країні.



10. Вінницька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 64 729



Середня заробітна плата – 9 299 гривні, що є нижче середньої по країні. За чисельністю населення Вінницька область обіймає позицію між Полтавською і Запорізькою, хоча за площею менша за них.



11. Миколаївська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 63 685 гривень.



Середня зарплата 9976 гривень, нижче середньої по країні, але трохи більша, ніж в сусідній Одеській області.



12. Житомирська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 61 961 гривня.



А от середня заробітна плата по області наближається до найнижчих показників – 8 528 гривень. Житомирська область – п’ята за розміром в Україні. При цьому середня чисельність населення (1 214 971 осіб) нижча, ніж в Закарпатській області (1 252 463 осіб), яка серед найменших за територією.



13. Чернігівська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 904 гривні.



Третя за площею область в Україні, після Одеської і Дніпропетровської. Але от за чисельністю населення вона входить у трійку з найнижчим показником – 989 978 осіб (середнє число на 2019 рік).



За рівнем середньої заробітної плати теж серед антилідерів – 8 206 гривень. Нижче лише у Чернівецькій і Херсонській.



14. Черкаська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 808 гривень.



Середня зарплата 8 838 гривень: показник майже як в Луганський та Рівненській областях.



15. Кіровоградська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 290



За розмірами Кіровоградська область теж на 15 місці серед областей, АР Крим та міст із особливим статусом.



Втім за чисельністю населення область входить у трійку найнижчих показників: 932 914 осіб. І п’ята з кінця за рівнем середньої заробітної плати: 8 360 гривень.



16. Хмельницька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 008 гривень.



Середня зарплата 8 672, що майже дорівнює Волинській області, але все одно є показником, набагато нижчим за середній по країні.



17. Херсонська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 57 110 гривень



Херсонська область посіла друге місце за найнижчою середньою заробітною платою у 2019 році – 8 187 гривень.



18. Івано-Франківська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 55 537



Івано-Франківська область входить в п’ятірку найменших за площею областей, втім за чисельністю населення вона переважає Житомирську, Миколаївську, Херсонську області.



Середня зарплата 8817 гривень.



19. Рівненська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 54 183



Середня зарплата 8967 гривень. І хоч за розміром Рівненська область більша за Івано-Франківську, чисельність має меншу – 1 154 071 мешканців в середньому проживали там у 2019 році.



20. Волинська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 52 879 гривень.



За розмірами Волинська область теж на 20 місці. Середня заробітна плата 8663 гривні. За чисельністю населення майже така сама як Херсонська.



21. Тернопільська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 49 843 гривні.



Невеличка за площею область, більша лише за Закарпатську та Чернівецьку. За середньою зарплатою область має одні з найнижчих показників – 8275 гривень: на четвертому місці після Чернівецької, Херсонської та Чернігівської.



22. Чернівецька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 48 255 гривень.



Найменша за розміром та за середньою чисельністю область. Середьомісячна зарплата штатних працівників також найменша серед усіх областей – 8 066 грривень.



23. Закарпатська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 47 495 гривень.



Маленька за площею область, менша лише Чернівецька. Втім за чисельністю (1 252 463 осіб в середньому у 2019 році) переважає чимало територіально більших областей, таких як: Житомирська, Волинська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська.



Середня зарплата 9202 гривні.



24.Донецька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 39 141 гривня.



Це область з найбільшою середньою чисельністю у 2019 році – 4 135 969 осіб. Ці дані формуються на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання, зазначають в державній службі статики.



Дані про доходи ж Держстат отримує лише з підконтрольних Україні територій, саме цим можна пояснити низькі показники двох областей: Донецької та Луганської, частини яких є тимчасово окупованими.



Середня заробітна плата по Донецькій області одна з найвищих – 11 716 на другій сходинці після міста Київ.



25. Луганська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 24 477 гривні.



Середня зарплата серед низький по країні – 8731 гривня. Це менше, ніж у Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській областях.



За площею Луганська область більше за Донецьку, і вони розташовуються на 10-11 сходинках у переліку областей за крупністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували рейтинг найбагатших та найбідніших регіонів України за розмірами доходів. Волинь опинилася аж на 20-му місці.Про це йдеться у матеріалі , яке підготувало "Радіо Свобода".Рейтинг склали на підставі даних Державної служби статистики України. За основу взяли дані доходів області на душу населення за 2019 рік.Зазначають, що даних з окупованих частин Донецької та Луганської областей немає, як з анексованого Росією Криму та міста Севастополь.По Україні у 2019 році наявний дохід у розрахунку на одну особу складав 67 528 гривень, а середня зарплата штатних працівників 10 497 гривень.У ТОП-5 найбагатших регіонів увійшли місто Київ, Дніпропетровська, Запорізька, Київська та Одеська області.Далі - рейтинги регіонів за розміром доходів за даними 2019 року.1. Місто Київ. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 165 054 гривніПри цьому у Києві найвища середня заробітна плата – 15776 гривні. Місто Київ, як столиця, має спеціальний статус, є окремою територіальною одиницею, тож у статистиці вказується на рівні із областями. Хоча за територією Київ є найменшим, у порівнянні із областями і навіть із містом Севастополь, яке теж має спеціальних статус.За кількістю населення Київ третій, після Донецької і Дніпропетровської областей за даними Держстату щодо середньої чисельності за 2019 рік.2. Дніпропетровська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 87 130 гривень.Середня заробітна плата у Дніпропетровській області входить в п’ятірку лідерів по Україн, складає 10 751 гривень станом на 2019 рік.За площею область друга за величиною, після Одеської. І друга за середньою чисельністю населення у 2019 році.3. Запорізька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 75407За середньою зарплатою штатним працівникам Запорізька область на п’ятому місці – 10 480 гривень.За площею і чисельністю населення область на 9 місці.4. Київська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 75146Середньомісячна зарплата по області входить в трійку лідерів – 11 003 гривні. За площею та чисельністю населення Київська область на одну сходинку вище Запорізької.5. Одеська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 72 805 гривень.Найбільша за площею область України – 33 310 квадратних кілометрів. А от за чисельністю населення лише на шостому місці.А от середньомісячна зарплата штатних працівників Одещини у 2019 році далека від ТОП-5: 9 246 гривні і ще є менше, ніж у Львівській, Полтавській та сусідній Миколаївській областях. Втім, близька до середньої зарплати Закарпатської області у 9 202 гривні.6. Полтавська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 71 627Середньомісячна заробітна плата за 2019 рік – 9 846 гривень. Шоста за величиною область країни.7. Львівська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 65 691 гривня.Область входить в п’ятірку із найбільшою чисельністю (2 498 683 осіб), хоча за площею аж на 17 місці. Середня зарплата у 2019 складала 9 271 гривні.8. Харківська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 65 534 гривніХарківська область серед лідерів за кількістю населення у 2019 році, на одну сходинку вище за Львівську, і трохи менше за місто Київ: 2 651 394 осіб. За площею це четверта область в країні.А от середня заробітна плата нижче середньої по Україні – 9 081 гривня.9. Сумська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 65 310Середня заробітна плата 8 579 гривень, що наближається до найнижчих показників по країні.10. Вінницька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 64 729Середня заробітна плата – 9 299 гривні, що є нижче середньої по країні. За чисельністю населення Вінницька область обіймає позицію між Полтавською і Запорізькою, хоча за площею менша за них.11. Миколаївська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 63 685 гривень.Середня зарплата 9976 гривень, нижче середньої по країні, але трохи більша, ніж в сусідній Одеській області.12. Житомирська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 61 961 гривня.А от середня заробітна плата по області наближається до найнижчих показників – 8 528 гривень. Житомирська область – п’ята за розміром в Україні. При цьому середня чисельність населення (1 214 971 осіб) нижча, ніж в Закарпатській області (1 252 463 осіб), яка серед найменших за територією.13. Чернігівська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 904 гривні.Третя за площею область в Україні, після Одеської і Дніпропетровської. Але от за чисельністю населення вона входить у трійку з найнижчим показником – 989 978 осіб (середнє число на 2019 рік).За рівнем середньої заробітної плати теж серед антилідерів – 8 206 гривень. Нижче лише у Чернівецькій і Херсонській.14. Черкаська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 808 гривень.Середня зарплата 8 838 гривень: показник майже як в Луганський та Рівненській областях.15. Кіровоградська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 290За розмірами Кіровоградська область теж на 15 місці серед областей, АР Крим та міст із особливим статусом.Втім за чисельністю населення область входить у трійку найнижчих показників: 932 914 осіб. І п’ята з кінця за рівнем середньої заробітної плати: 8 360 гривень.16. Хмельницька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 58 008 гривень.Середня зарплата 8 672, що майже дорівнює Волинській області, але все одно є показником, набагато нижчим за середній по країні.17. Херсонська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 57 110 гривеньХерсонська область посіла друге місце за найнижчою середньою заробітною платою у 2019 році – 8 187 гривень.18. Івано-Франківська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 55 537Івано-Франківська область входить в п’ятірку найменших за площею областей, втім за чисельністю населення вона переважає Житомирську, Миколаївську, Херсонську області.Середня зарплата 8817 гривень.19. Рівненська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 54 183Середня зарплата 8967 гривень. І хоч за розміром Рівненська область більша за Івано-Франківську, чисельність має меншу – 1 154 071 мешканців в середньому проживали там у 2019 році.За розмірами Волинська область теж на 20 місці. Середня заробітна плата 8663 гривні. За чисельністю населення майже така сама як Херсонська.21. Тернопільська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 49 843 гривні.Невеличка за площею область, більша лише за Закарпатську та Чернівецьку. За середньою зарплатою область має одні з найнижчих показників – 8275 гривень: на четвертому місці після Чернівецької, Херсонської та Чернігівської.22. Чернівецька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 48 255 гривень.Найменша за розміром та за середньою чисельністю область. Середьомісячна зарплата штатних працівників також найменша серед усіх областей – 8 066 грривень.23. Закарпатська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 47 495 гривень.Маленька за площею область, менша лише Чернівецька. Втім за чисельністю (1 252 463 осіб в середньому у 2019 році) переважає чимало територіально більших областей, таких як: Житомирська, Волинська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська.Середня зарплата 9202 гривні.24.Донецька область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 39 141 гривня.Це область з найбільшою середньою чисельністю у 2019 році – 4 135 969 осіб. Ці дані формуються на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання, зазначають в державній службі статики.Дані про доходи ж Держстат отримує лише з підконтрольних Україні територій, саме цим можна пояснити низькі показники двох областей: Донецької та Луганської, частини яких є тимчасово окупованими.Середня заробітна плата по Донецькій області одна з найвищих – 11 716 на другій сходинці після міста Київ.25. Луганська область. Наявний дохід у розрахунку на одну особу: 24 477 гривні.Середня зарплата серед низький по країні – 8731 гривня. Це менше, ніж у Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській областях.За площею Луганська область більше за Донецьку, і вони розташовуються на 10-11 сходинках у переліку областей за крупністю.

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