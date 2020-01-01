Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО

В мережі з'явились світлини відремонтованої дамби в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Фото опублікував радник Луцького міського голови Ігор Поліщук у фейсбуці."Ось так гарно виглядає наша відремонтована дамба з поліуретановим напиленням в Центральному парку, яка чудово підходить і для бігу і для спортивної ходьби й для прогулянок", - йдеться у дописі.За словами Ігоря Поліщука, 10-11 вересня завершаться всі роботи з облаштування доріжки, а на День міста її урочисто відкриють.