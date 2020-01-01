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Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО

Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
В мережі з'явились світлини відремонтованої дамби в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Фото опублікував радник Луцького міського голови Ігор Поліщук у фейсбуці.

"Ось так гарно виглядає наша відремонтована дамба з поліуретановим напиленням в Центральному парку, яка чудово підходить і для бігу і для спортивної ходьби й для прогулянок", - йдеться у дописі.

За словами Ігоря Поліщука, 10-11 вересня завершаться всі роботи з облаштування доріжки, а на День міста її урочисто відкриють.


Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО


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Теги: Луцьк, парк, оновлення
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Коментарі 2
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Виглядає круто, але потрібно ізолювати землю по боках щоб не було болота.
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Панове ! Так ця ж дамба, як інженерна споруда, призначена була з самого початку для захисту від підтоплення міських територій ! Ви ж її розцяцькали як циган кобилу ! А в чому суть зміцнення її несучої здатності ? Де інженерні рішення по конструктиву ? Чи ви думаєте, шо пінополіуретанове напилення з суцільною білою лінією зупинить розлив річки ? За такі управлінські рішення, за нецільове використання бюджетних коштів треба не по голівці гладити, а по с&аці лупити !!! Ви шо лучанам впарюєте ?
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