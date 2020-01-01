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Жінка-водій з Маріуполя з'їла протокол, щоб не платити штраф. ВІДЕО

Жінка-водій з Маріуполя з'їла протокол, щоб не платити штраф. ВІДЕО
У Донецькій області водійка, аби уникнути відповідальності, вирішила з’їсти постанову.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Донецької області.

Зазначається, що жінку, яка їхала не пристебнутою в автомобілі, патрульні помітили в Центральному районі. Інспектори зупинили транспортний засіб аби поспілкуватися з порушницею.

Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водійка повела себе дивно та вирішила з’їсти копію.

Правоохоронці зауважують, що такі дії не допомагають уникнути ситуації, тому винуватиця має сплатити штраф у 51 гривню, або оскаржити постанову у суді у десятиденний термін.


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Теги: постанова, Доннеччина, водійка
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