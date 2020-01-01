Жінка-водій з Маріуполя з'їла протокол, щоб не платити штраф. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
У Донецькій області водійка, аби уникнути відповідальності, вирішила з’їсти постанову.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Донецької області.
Зазначається, що жінку, яка їхала не пристебнутою в автомобілі, патрульні помітили в Центральному районі. Інспектори зупинили транспортний засіб аби поспілкуватися з порушницею.
Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водійка повела себе дивно та вирішила з’їсти копію.
Правоохоронці зауважують, що такі дії не допомагають уникнути ситуації, тому винуватиця має сплатити штраф у 51 гривню, або оскаржити постанову у суді у десятиденний термін.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Донецької області.
Зазначається, що жінку, яка їхала не пристебнутою в автомобілі, патрульні помітили в Центральному районі. Інспектори зупинили транспортний засіб аби поспілкуватися з порушницею.
Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водійка повела себе дивно та вирішила з’їсти копію.
Правоохоронці зауважують, що такі дії не допомагають уникнути ситуації, тому винуватиця має сплатити штраф у 51 гривню, або оскаржити постанову у суді у десятиденний термін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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