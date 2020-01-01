Жінка-водій з Маріуполя з'їла протокол, щоб не платити штраф. ВІДЕО

У Донецькій області водійка, аби уникнути відповідальності, вирішила з’їсти постанову.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Донецької області.Зазначається, що жінку, яка їхала не пристебнутою в автомобілі, патрульні помітили в Центральному районі. Інспектори зупинили транспортний засіб аби поспілкуватися з порушницею.Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водійка повела себе дивно та вирішила з’їсти копію.Правоохоронці зауважують, що такі дії не допомагають уникнути ситуації, тому винуватиця має сплатити штраф у 51 гривню, або оскаржити постанову у суді у десятиденний термін.