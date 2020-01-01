Розшукали безвісти зниклого волинянина

Шведа Георгія Степановича, жителя села Радовичі Іваничівського району.



Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.



Поліцейські доставили чоловіка до місяця його проживанн. Жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.



Також поліція Іваничівщини дякує всім громадянам за активну допомогу та небайдужість в пошуках зниклого чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці 10 вересня приблизно о третій годині ночі розшукали безвісти зниклого , жителя села Радовичі Іваничівського району.Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.Поліцейські доставили чоловіка до місяця його проживанн. Жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.Також поліція Іваничівщини дякує всім громадянам за активну допомогу та небайдужість в пошуках зниклого чоловіка.

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