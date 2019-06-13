Волинських освітян відзначили преміями. СПИСОК

На Волині людей, які мають заслуги у сфері освіти і науки, нагородять преміями.Списки кандидатів на отримання премій затвердили 10 вересня під час сесії Волиньради.Зокрема, у 2020 році обласною премією імені Й. В. Гошовського за заслуги у сфері вирішили відзначити таких людей:1)– учитель української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинської обласної ради;2)– учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського району;3)– директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В. Липинського с. Затурці Локачинського району;4)– учитель математики Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;5)– директор Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище».Премії за заслуги у сфері науки й освіти відзначили таких людей:1)– доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Волинського національного університету імені Лесі Українки;2)– доктора технічних наук, професора кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету.Окрім того, Волиньрада вирішила рекомендувати для відзначення Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі Премія) кандидатуру– вихователя-методиста комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 «Волиняночка» Володимир-Волинської міської ради.