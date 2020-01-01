Волинянка за 2 роки спекла понад пів тисячі тортів. ФОТО

Мар’яни Євтошук з П’ятидень знають далеко за межами Волині і навіть Польщі. Та з понад пів тисячі тортів, які молода дівчина спекла за два роки, немає подібного, адже кожен виріб прикрашає по-особливому, неповторно, з душею.



Мар’яна, заручившись підтримкою чоловіка Сергія та його батьків Світлани Володимирівни і Сергія Олексійовича, за це безмежно вдячна їм і своїй матусі, таки наважилась пекти кондитерські вироби на замовлення,



Ми розмовляємо з Мар’яною у затишній просторій кухні, яка сяє чистотою. Смакуємо запашну каву з фруктово-бісквітним тортиком, який просто-таки тане в роті. Власне, тут її царина, все продумано і підлаштовано для кондитерки, яка мало не щодня творить справжню солодку красу. А нові рецепти першими оцінюють її рідні. Окрім тортів майстриня пече різне домашнє печиво, і найбільш популярне у вигляді горішків, грибочків, персиків, вишень-черешень, полуниці, та ще наповнює ними подарункові їстівні корзини. Її вироби прикрашають кенді-бари для брейк-кави, на дитячі свята, на весілля та на інші урочистості.



– Цукерки чи печиво з магазинів уже приїлися, люди хочуть чогось оригінального і особливого, то і стараюся здивувати, – каже дівчина.- Сandy-bar – це красиво прикрашений стіл із солодощами, у перекладі з англійської означає цукерковий або солодкий. Така мода прийшла до нас з європейських країн недавно і швидко полюбилася. Хоча і в давні часи придворні кухарі вміли оформляти солодкі столи не гірше нинішніх. Головна відмінність кенді-барів – багато невеликих за розмірами декоративних елементів та різноманітних не тільки смачних, а й гарно оформлених кондитерських виробів. Нині жодна вечірка не обходиться без цієї кулінарної новинки. Аби створити оригінальний дизайн, треба добре постаратися і наперед продумати тематику. Приміром, якщо це дитяче свято, солодощі та випічка повинні бути з улюбленими героями, якщо це весільний банкет, оформляють у весільних кольорах, якщо це захід з нагоди якогось свята, то і тут є своя особливість. Поставити на стіл цукерки і тістечка може кожен, а ось оформити так, щоб люди захоплювалися – це творчість.



Виконуючи перше замовлення – тортик, який «поїхав» у Володимир, – дівчина дуже хвилювалася: чи вдасться? Чи сподобається? І задоволена клієнтка згодом зателефонувала, щоб подякувати. Відтоді Мар’яна вирішила зайнятися кондитерською справою по-серйозному. Та і часу для цього мала вдосталь, бо якраз перебувала у декретній відпустці, доглядаючи доньку Яринку. Тут варто згадати, що перш, ніж обрати це поле діяльності Мар’яна шукала інші способи, які б допомогли їй реалізувати себе. Свого часу вона робила композиційні букети з цукерок, фруктів і ягід. Здебільшого їх замовляли односельці, попит був на композиції з рибних і м’ясних продуктів. Згодом, лишивши флористику і придбавши все необхідне, навчилася робити гелевий манікюр. Її моделями були мама й свекруха, пізніше наводила красу подругам і знайомим. І знову себе шукала у новому, до чого найбільше душа лежить.



– Моя мама колись працювала в Устилузі в швейному ательє, і у майбутньому бачила мене вчителькою, та я обрала швейну справу. У Володимир-Волинському ВПУ вивчилася на технолога швейного виробництва. Вищу освіту здобула як фінансовий аналітик, – згадує дівчина. – Але не вабила мене ні перша, ні друга професії. За чотири роки пошила собі лише одну сукню… А ось пекти і куховарити люблю ще з дитинства. Радше увесь день буду стояти біля плити чи духовки, аніж полоти грядки, чи виконувати якісь інші домашні справи.



Звідкіля наша майстриня бере рецепти? – цікавлюсь. Більшість їх знаходить на кондитерських сайтах і в групах. В Інтернеті є спеціалізовані пабліки професійних шкіл, кондитерів, шеф-кондитерів – на таких ресурсах чимало майстер-класів можна подивитися. Втім, до кожного рецепту обов’язково додає свої інгредієнти, враховуючи бажання клієнтів. Для виробів використовує тільки натуральні та якісні продукти, які купує у магазинах чи на ринку, а на інтернет-сайтах замовляє для оздоблення солодкі перлинки, декоративні міні-цитрусові, шоколад, какао тощо. Для основи тортів використовує класичний або шифоновий бісквіт з додаванням тваринного або рослинного масла, шоколадно-шифоновий, з фруктовим пюре – грушевим, манговим, ягідним. За бажанням до бісквіту додає наповнювачі – мак, горіхи, родзинки, шоколадну крихту. Щодо кремів, то найбільший попит у заварних і вершкових з крем-сиром філаделфія або маскарпоне. Бісквіти просочує фруктово-ягідними соусами, які додають їм особливо ніжну кислинку.



Знає кондитерка рецептури соусів з додаванням желатину або агару, які звуть ягідні конфі. На виготовлення торта витрачає у середньому 14 годин, але траплялись замовлення, коли виріб був готовий і через чотири години, не раз доводилося працювати всю ніч без сну… У її роботі не завжди легко і мастко, бувало, по кілька разів переробляла крем, бо жирність масла (має бути 82 відсотки) не завжди відповідає стандарту.



Коли ж втомлена, але щаслива, присідає трохи відпочити, на її сторінці у Фейсбуці з’являються нові знімки (їх ми нарахували до пів тисячі!) з підписами: «Ще одне моє «сонце!», і настрій сонячний», або «Хвилювалась, завдання не з легких, але клієнтка у захваті»». До слова, окрім дво- чи трьохповерхових тортів, вміє вона робити і об’ємні у форматі 3-Д, які повторюють форму предметів. Як от – валізи, бочечки з купюрами чи монетами, чашки з кавою і блюдцем, мангали…



Буває, оздоблюючи кондитерські вироби, які замовили для юних любителів всесвітньої інтернет-мережі, кличе на допомогу сина Дениса, аби підказав, що подобається підліткам. Для оздоблення тортів використовує пряничні топери, які замовляє у володимир-волинки Катерини Веремчук, або виготовляє різні фігурки з крему бізе чи маршмелоу. Для створення їстівних квітів робить пастилаж – желатинову мастику. Для забарвлення купує харчові барвники: гелеві та порошкові, які ще називають кольоровою пудрою або пилком. Є клієнти, котрі просять прикрасити торти живими квітами.



Тетяна АДАМОВИЧ.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кондитерські смаколикиз П’ятидень знають далеко за межами Волині і навіть Польщі. Та з понад пів тисячі тортів, які молода дівчина спекла за два роки, немає подібного, адже кожен виріб прикрашає по-особливому, неповторно, з душею.Мар’яна, заручившись підтримкою чоловіка Сергія та його батьків Світлани Володимирівни і Сергія Олексійовича, за це безмежно вдячна їм і своїй матусі, таки наважилась пекти кондитерські вироби на замовлення, пише "Слово правди".Ми розмовляємо з Мар’яною у затишній просторій кухні, яка сяє чистотою. Смакуємо запашну каву з фруктово-бісквітним тортиком, який просто-таки тане в роті. Власне, тут її царина, все продумано і підлаштовано для кондитерки, яка мало не щодня творить справжню солодку красу. А нові рецепти першими оцінюють її рідні. Окрім тортів майстриня пече різне домашнє печиво, і найбільш популярне у вигляді горішків, грибочків, персиків, вишень-черешень, полуниці, та ще наповнює ними подарункові їстівні корзини. Її вироби прикрашають кенді-бари для брейк-кави, на дитячі свята, на весілля та на інші урочистості.– Цукерки чи печиво з магазинів уже приїлися, люди хочуть чогось оригінального і особливого, то і стараюся здивувати, – каже дівчина.- Сandy-bar – це красиво прикрашений стіл із солодощами, у перекладі з англійської означає цукерковий або солодкий. Така мода прийшла до нас з європейських країн недавно і швидко полюбилася. Хоча і в давні часи придворні кухарі вміли оформляти солодкі столи не гірше нинішніх. Головна відмінність кенді-барів – багато невеликих за розмірами декоративних елементів та різноманітних не тільки смачних, а й гарно оформлених кондитерських виробів. Нині жодна вечірка не обходиться без цієї кулінарної новинки. Аби створити оригінальний дизайн, треба добре постаратися і наперед продумати тематику. Приміром, якщо це дитяче свято, солодощі та випічка повинні бути з улюбленими героями, якщо це весільний банкет, оформляють у весільних кольорах, якщо це захід з нагоди якогось свята, то і тут є своя особливість. Поставити на стіл цукерки і тістечка може кожен, а ось оформити так, щоб люди захоплювалися – це творчість.Виконуючи перше замовлення – тортик, який «поїхав» у Володимир, – дівчина дуже хвилювалася: чи вдасться? Чи сподобається? І задоволена клієнтка згодом зателефонувала, щоб подякувати. Відтоді Мар’яна вирішила зайнятися кондитерською справою по-серйозному. Та і часу для цього мала вдосталь, бо якраз перебувала у декретній відпустці, доглядаючи доньку Яринку. Тут варто згадати, що перш, ніж обрати це поле діяльності Мар’яна шукала інші способи, які б допомогли їй реалізувати себе. Свого часу вона робила композиційні букети з цукерок, фруктів і ягід. Здебільшого їх замовляли односельці, попит був на композиції з рибних і м’ясних продуктів. Згодом, лишивши флористику і придбавши все необхідне, навчилася робити гелевий манікюр. Її моделями були мама й свекруха, пізніше наводила красу подругам і знайомим. І знову себе шукала у новому, до чого найбільше душа лежить.– Моя мама колись працювала в Устилузі в швейному ательє, і у майбутньому бачила мене вчителькою, та я обрала швейну справу. У Володимир-Волинському ВПУ вивчилася на технолога швейного виробництва. Вищу освіту здобула як фінансовий аналітик, – згадує дівчина. – Але не вабила мене ні перша, ні друга професії. За чотири роки пошила собі лише одну сукню… А ось пекти і куховарити люблю ще з дитинства. Радше увесь день буду стояти біля плити чи духовки, аніж полоти грядки, чи виконувати якісь інші домашні справи.Звідкіля наша майстриня бере рецепти? – цікавлюсь. Більшість їх знаходить на кондитерських сайтах і в групах. В Інтернеті є спеціалізовані пабліки професійних шкіл, кондитерів, шеф-кондитерів – на таких ресурсах чимало майстер-класів можна подивитися. Втім, до кожного рецепту обов’язково додає свої інгредієнти, враховуючи бажання клієнтів. Для виробів використовує тільки натуральні та якісні продукти, які купує у магазинах чи на ринку, а на інтернет-сайтах замовляє для оздоблення солодкі перлинки, декоративні міні-цитрусові, шоколад, какао тощо. Для основи тортів використовує класичний або шифоновий бісквіт з додаванням тваринного або рослинного масла, шоколадно-шифоновий, з фруктовим пюре – грушевим, манговим, ягідним. За бажанням до бісквіту додає наповнювачі – мак, горіхи, родзинки, шоколадну крихту. Щодо кремів, то найбільший попит у заварних і вершкових з крем-сиром філаделфія або маскарпоне. Бісквіти просочує фруктово-ягідними соусами, які додають їм особливо ніжну кислинку.Знає кондитерка рецептури соусів з додаванням желатину або агару, які звуть ягідні конфі. На виготовлення торта витрачає у середньому 14 годин, але траплялись замовлення, коли виріб був готовий і через чотири години, не раз доводилося працювати всю ніч без сну… У її роботі не завжди легко і мастко, бувало, по кілька разів переробляла крем, бо жирність масла (має бути 82 відсотки) не завжди відповідає стандарту.Коли ж втомлена, але щаслива, присідає трохи відпочити, на її сторінці у Фейсбуці з’являються нові знімки (їх ми нарахували до пів тисячі!) з підписами: «Ще одне моє «сонце!», і настрій сонячний», або «Хвилювалась, завдання не з легких, але клієнтка у захваті»». До слова, окрім дво- чи трьохповерхових тортів, вміє вона робити і об’ємні у форматі 3-Д, які повторюють форму предметів. Як от – валізи, бочечки з купюрами чи монетами, чашки з кавою і блюдцем, мангали…Буває, оздоблюючи кондитерські вироби, які замовили для юних любителів всесвітньої інтернет-мережі, кличе на допомогу сина Дениса, аби підказав, що подобається підліткам. Для оздоблення тортів використовує пряничні топери, які замовляє у володимир-волинки Катерини Веремчук, або виготовляє різні фігурки з крему бізе чи маршмелоу. Для створення їстівних квітів робить пастилаж – желатинову мастику. Для забарвлення купує харчові барвники: гелеві та порошкові, які ще називають кольоровою пудрою або пилком. Є клієнти, котрі просять прикрасити торти живими квітами.

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