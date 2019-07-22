У Турійському районі сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:18
10 вересня у селі Блаженик Турійського району загорівся дерев’яний житловий будинок.
Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 13:32, повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Виїжджали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Клюськ. Пожежу ліквідували о 14:13. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 13:32, повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Виїжджали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Клюськ. Пожежу ліквідували о 14:13. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У Турійському районі сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:06
Звільнили головного прокурора Волині
Сьогодні, 08:31