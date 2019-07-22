У Турійському районі сталася пожежа у житловому будинку





Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 13:32, повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.



Виїжджали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Клюськ. Пожежу ліквідували о 14:13. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 вересня у селі Блаженик Турійського району загорівся дерев’яний житловий будинок.Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 13:32, повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Виїжджали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Клюськ. Пожежу ліквідували о 14:13. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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