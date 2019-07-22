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У Турійському районі сталася пожежа у житловому будинку

У Турійському районі сталася пожежа у житловому будинку
10 вересня у селі Блаженик Турійського району загорівся дерев’яний житловий будинок.

Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 13:32, повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Виїжджали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Клюськ. Пожежу ліквідували о 14:13. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежа, рятувальники, Волинь
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