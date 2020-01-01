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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, які категорії українців найперше отримають вакцину від коронавірусу

Повідомили, які категорії українців найперше отримають вакцину від коронавірусу
У першу чергу майбутню вакцину від COVID-19 після її розробки отримають люди з групу ризику, медики та освітяни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу під час робочої поїздки до Чернігова.

За словами Степанова, 10 вересня під час телефонної розмови з міністром охорони здоров’я Німеччини Єнсом Шпаном обговорив питання доступу України до майбутньої вакцини від COVID-19.

«Щоб Україна могла отримати (вакцину від COVID-19 – ред. УНІАН) однією з найперших, щоб нас поставили в цю чергу», - сказав міністр. «Я вчора мав розмову з міністром охорони здоров’я Німеччини. Ця країна входить в перелік країн альянсу, які мають замовлення вакцини в компанії AstraZeneca, яка спільно з Оксфордським університетом найближче наблизилася (до розробки вакцини від COVID-19 – УНІАН), вже закінчується третя фаза проходження клінічних випробувань», - заявив Степанов.

Також він повідомив, що в рамках співпраці з міжнародним механізмом COVAX Україна може отримати партію вакцин для близько 20% населення.

«COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримають 20% населення (близько 8 млн доз для України). Як ми рахуємо, хто в першу чергу має отримати (вакцину від COVID-19 - ред. УІНАН)? В першу чергу це група ризику – це люди, які мають цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, це, обов’язково, медичні працівники, які лікують саме від (коронавірусної – УНІАН) хвороби, це освітяни, це, на нашу точку зору, МОЗ, ті люди, які в першу чергу повинні бути вакциновані», - наголосив Степанов.


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Теги: коронавірус, вакцина, групи людей, Україна
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