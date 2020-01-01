В Запорізькій області директорка будівельного підприємства вкрала 5 мільйонів з будівництва військових казарм





Директор будівельного підприємства внесла завідомо неправдиві відомості в документацію про виконані роботи і придбані будматеріали, - пише



"За даними слідства, директор будівельного підприємства в 2018 році в ході виконання робіт за замовленням Міноборони України з будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка в Запорізькій області внесла завідомо неправдиві відомості в документацію про виконані роботи і придбані будівельні матеріали та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 5 млн гривень. Казарми для військовослужбовців досі залишаються недобудованими", - йдеться в повідомленні.



Керівнику приватного будівельного підприємства повідомлено про підозру за статтями про заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Також проводяться слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєння цих злочинів, у тому числі, військовослужбовців структурних підрозділів Міноборони, які виступали замовниками будівництва.



Нагадаємо, в травні трьом керівникам підприємств повідомили про підозру в розтраті 12 млн гривень при будівництві казарм для військовослужбовців.



Відповідно до введеної в 2017 році держпрограми будівництва, планувалося побудувати 184 казарми поліпшеного планування для 23 тисяч військовослужбовців. Зараз завершено будівництво половини казарм, решта залишається незавершеним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області в ході будівництва казарм для військовослужбовців було розкрадено 5 млн гривень бюджетних коштів Міноборони.Директор будівельного підприємства внесла завідомо неправдиві відомості в документацію про виконані роботи і придбані будматеріали, - пише Кореспондент. "За даними слідства, директор будівельного підприємства в 2018 році в ході виконання робіт за замовленням Міноборони України з будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка в Запорізькій області внесла завідомо неправдиві відомості в документацію про виконані роботи і придбані будівельні матеріали та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 5 млн гривень. Казарми для військовослужбовців досі залишаються недобудованими", - йдеться в повідомленні.Керівнику приватного будівельного підприємства повідомлено про підозру за статтями про заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Також проводяться слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєння цих злочинів, у тому числі, військовослужбовців структурних підрозділів Міноборони, які виступали замовниками будівництва.Нагадаємо, в травні трьом керівникам підприємств повідомили про підозру в розтраті 12 млн гривень при будівництві казарм для військовослужбовців.Відповідно до введеної в 2017 році держпрограми будівництва, планувалося побудувати 184 казарми поліпшеного планування для 23 тисяч військовослужбовців. Зараз завершено будівництво половини казарм, решта залишається незавершеним.

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