У Благодатному волонтери зі всієї України облагородять сквер і створять театр





Протягом 10 днів молодь наведе лад на двох локаціях у селищі та допоможуть двом родинам, - розповіла



За 10 днів волонтери проєкту "Будуємо Україну Разом" планують облагородити сквер за будинком культури. Там встановлять комплекс з оригінальних лавок для відпочинку місцевих та проведуть освітлення. Ще один об'єкт над яким працюватимуть гості - створення театру для молоді. Облаштування приміщення вже почали.



"Я приїхала з Києва. До руху долучилася торік. Я відчуваю себе корисною через фізичну працю, а коли бачу результат нашої роботи дуже тішуся", - каже волонтерка Олена Вербовець.



Зі слів селищного голови Олександра Топорівського, на приїзд волонтерів чекали дві родини. Згідно з проєктом, гості допоможу матері одиначці, яка виховує двох дітей відремонтувати ванну кімнату, а літній жінці, яка у Благодатному самотужки виховує трьох малолітніх онуків допоможуть облаштувати нову кухню в будинку.



"Ці родини як можуть справляються самі, але жінкам з дітьми важко самім. Бракує грошей та робочих рук", - каже селищний голова.



У селище на Волині приїхали волонтери з різних куточків України. Що робитимутьСуспільне Волинь

У селище на Волині приїхали волонтери з різних куточків України. Що робитимуть



До Благодатного волонтери прибули 10 вересня. Усі 10 днів молоді люди житимуть в одному із залів місцевого палацу культури. Кожен учасник поїздки має власний спальник. Харчуватимуться учасники проєкту у місцевому кафе. Гроші на це виділило Міністерство молоді та спорту.



Заявку на приїзд волонтерів у селище громада подала ще торік. За участь у проєкті Благодатне змагалося ще із майже сотнею громад. За 2020 рік волонтери навідаються ще у 12-ть громад переможниць в різних куточках України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селище Благодатне приїхали 20 волонтерів з різних куточків України.Протягом 10 днів молодь наведе лад на двох локаціях у селищі та допоможуть двом родинам, - розповіла Суспільному одна з волонтерок Олена Вербовець.За 10 днів волонтери проєкту "Будуємо Україну Разом" планують облагородити сквер за будинком культури. Там встановлять комплекс з оригінальних лавок для відпочинку місцевих та проведуть освітлення. Ще один об'єкт над яким працюватимуть гості - створення театру для молоді. Облаштування приміщення вже почали."Я приїхала з Києва. До руху долучилася торік. Я відчуваю себе корисною через фізичну працю, а коли бачу результат нашої роботи дуже тішуся", - каже волонтерка Олена Вербовець.Зі слів селищного голови Олександра Топорівського, на приїзд волонтерів чекали дві родини. Згідно з проєктом, гості допоможу матері одиначці, яка виховує двох дітей відремонтувати ванну кімнату, а літній жінці, яка у Благодатному самотужки виховує трьох малолітніх онуків допоможуть облаштувати нову кухню в будинку."Ці родини як можуть справляються самі, але жінкам з дітьми важко самім. Бракує грошей та робочих рук", - каже селищний голова.У селище на Волині приїхали волонтери з різних куточків України. Що робитимутьСуспільне ВолиньУ селище на Волині приїхали волонтери з різних куточків України. Що робитимутьДо Благодатного волонтери прибули 10 вересня. Усі 10 днів молоді люди житимуть в одному із залів місцевого палацу культури. Кожен учасник поїздки має власний спальник. Харчуватимуться учасники проєкту у місцевому кафе. Гроші на це виділило Міністерство молоді та спорту.Заявку на приїзд волонтерів у селище громада подала ще торік. За участь у проєкті Благодатне змагалося ще із майже сотнею громад. За 2020 рік волонтери навідаються ще у 12-ть громад переможниць в різних куточках України.

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