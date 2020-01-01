В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії
Сьогодні, 13:24
За добу в Україні померли 72 людини з коронавірусом. Це рекордна кількість смертей від початку пандемії.
Про це під час брифінгу 12 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це інформує Район.Медицина.
Станом на ранок в Україні коронавірус виявили у ще 3103 людей. З них 195 дітей та 178 медиків.
Госпіталізували 481 людину. 1341 людина одужала.
Найбільше нових хворих у місті Києві, Харківській, Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях.
За весь період пандемії в країні на коронавірусну хворобу захворіло 151 859 людей, одужало – 68346, померло – 3148.
За даними Міністерства охорони здоров'я наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 4 756 випадків;
Волинська область — 6 224 випадки;
Дніпропетровська область — 3 176 випадків;
Донецька область — 2 026 випадків;
Житомирська область — 4 194 випадки;
Закарпатська область — 8 532 випадки;
Запорізька область — 2 242 випадки;
Івано-Франківська область — 11 083 випадки;
Кіровоградська область — 892 випадки;
м. Київ — 16 951 випадок;
Київська область — 6 750 випадків;
Львівська область — 16 774 випадки;
Луганська область — 562 випадки;
Миколаївська область — 1 929 випадків;
Одеська область — 9 382 випадки;
Полтавська область — 1 161 випадок;
Рівненська область — 10 369 випадків;
Сумська область — 2 323 випадки;
Тернопільська область — 8 657 випадків;
Харківська область — 12 404 випадки;
Херсонська область — 596 випадків;
Хмельницька область — 3 850 випадків;
Чернівецька область — 11 988 випадків;
Черкаська область — 2 384 випадки;
Чернігівська область — 2 654 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це під час брифінгу 12 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це інформує Район.Медицина.
Станом на ранок в Україні коронавірус виявили у ще 3103 людей. З них 195 дітей та 178 медиків.
Госпіталізували 481 людину. 1341 людина одужала.
Найбільше нових хворих у місті Києві, Харківській, Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях.
За весь період пандемії в країні на коронавірусну хворобу захворіло 151 859 людей, одужало – 68346, померло – 3148.
За даними Міністерства охорони здоров'я наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 4 756 випадків;
Волинська область — 6 224 випадки;
Дніпропетровська область — 3 176 випадків;
Донецька область — 2 026 випадків;
Житомирська область — 4 194 випадки;
Закарпатська область — 8 532 випадки;
Запорізька область — 2 242 випадки;
Івано-Франківська область — 11 083 випадки;
Кіровоградська область — 892 випадки;
м. Київ — 16 951 випадок;
Київська область — 6 750 випадків;
Львівська область — 16 774 випадки;
Луганська область — 562 випадки;
Миколаївська область — 1 929 випадків;
Одеська область — 9 382 випадки;
Полтавська область — 1 161 випадок;
Рівненська область — 10 369 випадків;
Сумська область — 2 323 випадки;
Тернопільська область — 8 657 випадків;
Харківська область — 12 404 випадки;
Херсонська область — 596 випадків;
Хмельницька область — 3 850 випадків;
Чернівецька область — 11 988 випадків;
Черкаська область — 2 384 випадки;
Чернігівська область — 2 654 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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