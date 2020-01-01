В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії





Про це під час брифінгу 12 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це інформує



Станом на ранок в Україні



Госпіталізували 481 людину. 1341 людина одужала.



Найбільше нових хворих у місті Києві, Харківській, Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях.



За весь період пандемії в країні на коронавірусну хворобу захворіло 151 859 людей, одужало – 68346, померло – 3148.



За даними Міністерства охорони здоров'я наразі коронавірусну хворобу виявили:



Вінницька область — 4 756 випадків;

Волинська область — 6 224 випадки;

Дніпропетровська область — 3 176 випадків;

Донецька область — 2 026 випадків;

Житомирська область — 4 194 випадки;

Закарпатська область — 8 532 випадки;

Запорізька область — 2 242 випадки;

Івано-Франківська область — 11 083 випадки;

Кіровоградська область — 892 випадки;

м. Київ — 16 951 випадок;

Київська область — 6 750 випадків;

Львівська область — 16 774 випадки;

Луганська область — 562 випадки;

Миколаївська область — 1 929 випадків;

Одеська область — 9 382 випадки;

Полтавська область — 1 161 випадок;

Рівненська область — 10 369 випадків;

Сумська область — 2 323 випадки;

Тернопільська область — 8 657 випадків;

Харківська область — 12 404 випадки;

Херсонська область — 596 випадків;

Хмельницька область — 3 850 випадків;

Чернівецька область — 11 988 випадків;

Черкаська область — 2 384 випадки;

Чернігівська область — 2 654 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19.



Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.

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