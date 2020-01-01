65 хворих і дві смерті: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 13 вересня
Сьогодні, 11:07
За останню добу на Волині зареєстровано 65 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 7 осіб. Летальних випадків 2 (м.Луцьк та Маневицький район).
Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 2, м.Ковель – 2, Володимир – Волинський район – 5, Горохівський район – 2, Луцький район – 13, Ківерцівський район – 9, Рожищенський район – 10, Любешівський район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Маневицький район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1.
Загалом станом на 13 вересня в області зареєстровано 6289 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 404 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4362 особи, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1654 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 685 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 370 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 117
• Володимир-Волинський район – 449 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 294 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 635 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 357 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 112 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 94 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 55 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 40778 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 556 осіб.
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Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 2, м.Ковель – 2, Володимир – Волинський район – 5, Горохівський район – 2, Луцький район – 13, Ківерцівський район – 9, Рожищенський район – 10, Любешівський район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Маневицький район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1.
Загалом станом на 13 вересня в області зареєстровано 6289 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 404 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4362 особи, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1654 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 685 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 370 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 117
• Володимир-Волинський район – 449 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 294 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 635 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 357 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 112 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 94 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 55 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 40778 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 556 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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