65 хворих і дві смерті: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 13 вересня

За останню добу на Волині зареєстровано 65 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 7 осіб. Летальних випадків 2 (м.Луцьк та Маневицький район).Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 2, м.Ковель – 2, Володимир – Волинський район – 5, Горохівський район – 2, Луцький район – 13, Ківерцівський район – 9, Рожищенський район – 10, Любешівський район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Маневицький район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1.Загалом станом на 13 вересня в області зареєстровано 6289 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 404 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4362 особи, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1654 (в т. ч. 35 летальних)• Луцький район – 685 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 370 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 117• Володимир-Волинський район – 449 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 294 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 635 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 93• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 357 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 112 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 94 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 55 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 40778 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 556 осіб.