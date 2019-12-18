У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Подія трапилася вчора, 13 вересня. Чоловіка з колото-різаною раною доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.



Як стало відомо, постраждалий чоловік 1987 року народження, житель Луцька.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що дійсно в ніч 13 вересня був поранений чоловік. Наразі причетних до справи затримали.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській нанесли ножове поранення чоловіку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Подія трапилася вчора, 13 вересня. Чоловіка з колото-різаною раною доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.Як стало відомо, постраждалий чоловік 1987 року народження, житель Луцька.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що дійсно в ніч 13 вересня був поранений чоловік. Наразі причетних до справи затримали.Деталі – згодом.

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