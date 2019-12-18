У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка
Сьогодні, 10:08
У Луцьку на вулиці Ковельській нанесли ножове поранення чоловіку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 13 вересня. Чоловіка з колото-різаною раною доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.
Як стало відомо, постраждалий чоловік 1987 року народження, житель Луцька.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що дійсно в ніч 13 вересня був поранений чоловік. Наразі причетних до справи затримали.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 13 вересня. Чоловіка з колото-різаною раною доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.
Як стало відомо, постраждалий чоловік 1987 року народження, житель Луцька.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що дійсно в ніч 13 вересня був поранений чоловік. Наразі причетних до справи затримали.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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