вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка

У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка
У Луцьку на вулиці Ковельській нанесли ножове поранення чоловіку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася вчора, 13 вересня. Чоловіка з колото-різаною раною доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.

Як стало відомо, постраждалий чоловік 1987 року народження, житель Луцька.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що дійсно в ніч 13 вересня був поранений чоловік. Наразі причетних до справи затримали.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: різанина, ніч, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
Сьогодні, 10:20
У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка
Сьогодні, 10:08
У жителя міста Рівне на Волині вкрали автомобіль
Сьогодні, 10:02
У Луцьку відремонтують дві вулиці
Сьогодні, 10:01
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
23 січень, 12:10
У Луцьку – різанина у багатоповерхівці. ВІДЕО У Луцьку – різанина у багатоповерхівці. ВІДЕО
18 грудень, 2019, 16:24
Шукають людей, які бачили, як невідомий порізав хлопця на зупинці у Луцьку Шукають людей, які бачили, як невідомий порізав хлопця на зупинці у Луцьку
12 листопад, 2019, 17:13
Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років
21 жовтень, 2019, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка
Сьогодні, 10:08
 0
У жителя міста Рівне на Волині вкрали автомобіль
Сьогодні, 10:02
 0
У Луцьку відремонтують дві вулиці
Сьогодні, 10:01
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8