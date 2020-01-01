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У селі на Волині посеред білого дня горів стіг сіна

У селі на Волині посеред білого дня горів стіг сіна
На Волині за минулий тиждень (7 – 13 вересня) рятувальники ліквідували 10 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

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Так, 14 вересня горів стіг сіна у селі Ветли Любешівського району. Повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло о 14:17. Працівники 23-го державного пожежно-рятувального поста ліквідували загорання о 14:36. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.


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Теги: сіно, пожежі, Волинь
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