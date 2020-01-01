У селі на Волині посеред білого дня горів стіг сіна





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині горіли будинок та літня кухня



Так, 14 вересня горів стіг сіна у селі Ветли Любешівського району. Повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло о 14:17. Працівники 23-го державного пожежно-рятувального поста ліквідували загорання о 14:36. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулий тиждень (7 – 13 вересня) рятувальники ліквідували 10 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Так, 14 вересня горів стіг сіна у селі Ветли Любешівського району. Повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло о 14:17. Працівники 23-го державного пожежно-рятувального поста ліквідували загорання о 14:36. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію