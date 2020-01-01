У селі на Волині між сусідами відбуваються «бджолині війни». ВІДЕО
Сьогодні, 13:44
У селі Тростянка Рожищенського району пасічники не встигають рахувати збитки: кажуть, їхні вулики масово атакують комахи сусіда-бджоляра, гинуть цілі бджолині родини.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН".
Мовляв, сусід неправильно підгодовує своїх комах – солодким сиропом та навіть поїть спиртом. Від алкоголю начебто ті стають агресивними і летять у чужі вулики.
Місцева жителька Лариса Рой розповідає, як воює із бджолами, які атакували її пасіку.
"Відкриваю, зав'язую, вони летять. Вони (бджоли - ред.) прогризають простинь, вони проїдають все. Знищують і все", - розповідає жінка.
Такі ж баталії відбуваються і на сусудській пасіці. Чоловік Микола Олищук показав відео, на якому видно, як здорові бджоли виносять з його вуликів мертвих комах. Волинянин каже, напередодні все довкола було встелене мертвими бджолами.
Чоловік запевняє, за 30 років бджолярства вперше бачить, як бджоли атакують чужі вулики. Обидва пасічники впевнені, нападники - з вуликів сусіда, який появився тут кілька років тому.
Війну спровокувало, кажуть те, що сусід почав сиропом підгодовувати своїх бджіл на зиму. Але робить це не по науці і вони від цього збуджуються. У спілці пасічників підтверджують - комахи дійсно можуть стати агресивними, якщо їх невчасно пригощати.
"Треба давати це на ніч, щоб вони за ніч це втягнули і заспокоїлись, а коли це дається вдень – вони пробують, не розуміють звідки воно взялося", - пояснює віцепрезидент Спілки пасічників України Володимир Дмитрук.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті "ТСН".
Мовляв, сусід неправильно підгодовує своїх комах – солодким сиропом та навіть поїть спиртом. Від алкоголю начебто ті стають агресивними і летять у чужі вулики.
Місцева жителька Лариса Рой розповідає, як воює із бджолами, які атакували її пасіку.
"Відкриваю, зав'язую, вони летять. Вони (бджоли - ред.) прогризають простинь, вони проїдають все. Знищують і все", - розповідає жінка.
Такі ж баталії відбуваються і на сусудській пасіці. Чоловік Микола Олищук показав відео, на якому видно, як здорові бджоли виносять з його вуликів мертвих комах. Волинянин каже, напередодні все довкола було встелене мертвими бджолами.
Чоловік запевняє, за 30 років бджолярства вперше бачить, як бджоли атакують чужі вулики. Обидва пасічники впевнені, нападники - з вуликів сусіда, який появився тут кілька років тому.
Війну спровокувало, кажуть те, що сусід почав сиропом підгодовувати своїх бджіл на зиму. Але робить це не по науці і вони від цього збуджуються. У спілці пасічників підтверджують - комахи дійсно можуть стати агресивними, якщо їх невчасно пригощати.
"Треба давати це на ніч, щоб вони за ніч це втягнули і заспокоїлись, а коли це дається вдень – вони пробують, не розуміють звідки воно взялося", - пояснює віцепрезидент Спілки пасічників України Володимир Дмитрук.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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