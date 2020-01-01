У селі на Волині між сусідами відбуваються «бджолині війни». ВІДЕО





Про це йдеться у



Мовляв, сусід неправильно підгодовує своїх комах – солодким сиропом та навіть поїть спиртом. Від алкоголю начебто ті стають агресивними і летять у чужі вулики.



Місцева жителька Лариса Рой розповідає, як воює із бджолами, які атакували її пасіку.



"Відкриваю, зав'язую, вони летять. Вони (бджоли - ред.) прогризають простинь, вони проїдають все. Знищують і все", - розповідає жінка.



Такі ж баталії відбуваються і на сусудській пасіці. Чоловік Микола Олищук показав відео, на якому видно, як здорові бджоли виносять з його вуликів мертвих комах. Волинянин каже, напередодні все довкола було встелене мертвими бджолами.



Чоловік запевняє, за 30 років бджолярства вперше бачить, як бджоли атакують чужі вулики. Обидва пасічники впевнені, нападники - з вуликів сусіда, який появився тут кілька років тому.



Війну спровокувало, кажуть те, що сусід почав сиропом підгодовувати своїх бджіл на зиму. Але робить це не по науці і вони від цього збуджуються. У спілці пасічників підтверджують - комахи дійсно можуть стати агресивними, якщо їх невчасно пригощати.



"Треба давати це на ніч, щоб вони за ніч це втягнули і заспокоїлись, а коли це дається вдень – вони пробують, не розуміють звідки воно взялося", - пояснює віцепрезидент Спілки пасічників України Володимир Дмитрук.



Детальніше - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тростянка Рожищенського району пасічники не встигають рахувати збитки: кажуть, їхні вулики масово атакують комахи сусіда-бджоляра, гинуть цілі бджолині родини.Про це йдеться у сюжеті "ТСН" Мовляв, сусід неправильно підгодовує своїх комах – солодким сиропом та навіть поїть спиртом. Від алкоголю начебто ті стають агресивними і летять у чужі вулики.Місцева жителькарозповідає, як воює із бджолами, які атакували її пасіку."Відкриваю, зав'язую, вони летять. Вонипрогризають простинь, вони проїдають все. Знищують і все", - розповідає жінка.Такі ж баталії відбуваються і на сусудській пасіці. Чоловікпоказав відео, на якому видно, як здорові бджоли виносять з його вуликів мертвих комах. Волинянин каже, напередодні все довкола було встелене мертвими бджолами.Чоловік запевняє, за 30 років бджолярства вперше бачить, як бджоли атакують чужі вулики. Обидва пасічники впевнені, нападники - з вуликів сусіда, який появився тут кілька років тому.Війну спровокувало, кажуть те, що сусід почав сиропом підгодовувати своїх бджіл на зиму. Але робить це не по науці і вони від цього збуджуються. У спілці пасічників підтверджують - комахи дійсно можуть стати агресивними, якщо їх невчасно пригощати."Треба давати це на ніч, щоб вони за ніч це втягнули і заспокоїлись, а коли це дається вдень – вони пробують, не розуміють звідки воно взялося", - пояснює віцепрезидент Спілки пасічників УкраїниДетальніше - у відео.

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