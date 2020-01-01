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В Чорне море увійшов американський есмінець

В Чорне море увійшов американський есмінець
Американський ракетний есмінець USS Roosevelt (DDG-80) у вівторок увечері увійшов до акваторії Чорного моря.

Про повідомили стамбульські інформаційні портали, що публікують фотографії його проходження через протоку Босфор, - пише Інтерфакс-Україна.

Раніше 6-й оперативний флот повідомив, що есмінець направляється в Чорне море "для проведення регулярних морських операцій".

При цьому наголошувалося, що "6-й флот регулярно діє в Чорному морі для підтримки своїх союзників і партнерів в регіоні".

Наразі в Балтійському морі також перебуває американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross (DDG-71). Після короткострокового заходу на базу ВМС Німеччини в Кілі він знову вийшов у море. І зараз знаходиться в південно-західній Балтиці на південь від датських берегів.

У Національному центрі управління обороною РФ повідомили про те, що російські військові стежать за його діями.

"Сили і засоби Балтійського флоту здійснюють безперервне спостереження за діями есмінця ОРО (ПРО) "Росс" ВМС США, який зайшов в акваторію Балтійського моря 13 вересня 2020 року", - йшлося в повідомленні, яке надійшло в "Інтерфакс".

USS Roosevelt, оснащений крилатими ракетами Tomahawk і системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"), поряд з есмінцями ВМС США USS Porter, USS Donald Cook і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Після початку кризи на сході України в Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США і інших країн НАТО.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.


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Теги: Чорне море, США, Україна
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