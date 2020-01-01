На Волині жінка захворіла на небезпечну недугу через укус кліща

На Волині зафіксували випадок кліщового вірусного енцефаліту.Про це інформує Центр громадського здоров’я України.39-річна жінка на початку серпня після прогулянки у лісі отримала укус кліща, якого вилучила самостійно. За кілька тижнів у неї з’явилися запаморочення, головний біль, діарея. Температура тіла підвищилася до 38°С.Наступного дня жінка звернулась за медичною допомогою, її госпіталізували в інфекційне відділення. За результатами лабораторного дослідження отримали позитивний результат до кліщового вірусного енцефаліту. Встановлений діагноз: кліщовий вірусний енцефаліт середньої важкості. Проти цього захворювання волинянка не вакцинувалася.