На Волині жінка захворіла на небезпечну недугу через укус кліща
Сьогодні, 16:30
На Волині зафіксували випадок кліщового вірусного енцефаліту.
Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
39-річна жінка на початку серпня після прогулянки у лісі отримала укус кліща, якого вилучила самостійно. За кілька тижнів у неї з’явилися запаморочення, головний біль, діарея. Температура тіла підвищилася до 38°С.
Наступного дня жінка звернулась за медичною допомогою, її госпіталізували в інфекційне відділення. За результатами лабораторного дослідження отримали позитивний результат до кліщового вірусного енцефаліту. Встановлений діагноз: кліщовий вірусний енцефаліт середньої важкості. Проти цього захворювання волинянка не вакцинувалася.
Кліщовиий енцефаліт — гостре інфекційне вірусне захворювання, що характеризується ураженням центральної нервової системи. Хвороба може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.
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Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
39-річна жінка на початку серпня після прогулянки у лісі отримала укус кліща, якого вилучила самостійно. За кілька тижнів у неї з’явилися запаморочення, головний біль, діарея. Температура тіла підвищилася до 38°С.
Наступного дня жінка звернулась за медичною допомогою, її госпіталізували в інфекційне відділення. За результатами лабораторного дослідження отримали позитивний результат до кліщового вірусного енцефаліту. Встановлений діагноз: кліщовий вірусний енцефаліт середньої важкості. Проти цього захворювання волинянка не вакцинувалася.
Кліщовиий енцефаліт — гостре інфекційне вірусне захворювання, що характеризується ураженням центральної нервової системи. Хвороба може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.
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