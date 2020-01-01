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На Волині жінка захворіла на небезпечну недугу через укус кліща

На Волині жінка захворіла на небезпечну недугу через укус кліща
На Волині зафіксували випадок кліщового вірусного енцефаліту.

Про це інформує Центр громадського здоров’я України.

39-річна жінка на початку серпня після прогулянки у лісі отримала укус кліща, якого вилучила самостійно. За кілька тижнів у неї з’явилися запаморочення, головний біль, діарея. Температура тіла підвищилася до 38°С.

Наступного дня жінка звернулась за медичною допомогою, її госпіталізували в інфекційне відділення. За результатами лабораторного дослідження отримали позитивний результат до кліщового вірусного енцефаліту. Встановлений діагноз: кліщовий вірусний енцефаліт середньої важкості. Проти цього захворювання волинянка не вакцинувалася.

Кліщовиий енцефаліт — гостре інфекційне вірусне захворювання, що характеризується ураженням центральної нервової системи. Хвороба може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.

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Теги: енцефаліт, кліщі
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