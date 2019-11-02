У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони





Про це повідомляють на



В ході навчань можливі переміщення військової (спеціальної) техніки, особового складу та виконання інших завдань за призначенням.



Жителів двох районів просять з розумінням віднестися до можливих тимчасових незручностей, а саме переміщення військової техніки по населених пунктах районів.



Інформацію про планові навчання волинської тероборони Ігор Підлісний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 17 по 26 вересня 2020 року на території Маневицького та Турійського районів проводитимуться планові навчання підрозділів територіальної оборони Волинської області.Про це повідомляють на сайті Колківської громади та Турійської РДА В ході навчань можливі переміщення військової (спеціальної) техніки, особового складу та виконання інших завдань за призначенням.Жителів двох районів просять з розумінням віднестися до можливих тимчасових незручностей, а саме переміщення військової техніки по населених пунктах районів.Інформацію про планові навчання волинської тероборони Суспільному підтвердив заступник обласного військового комісара

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