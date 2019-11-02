У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони
Сьогодні, 16:49
З 17 по 26 вересня 2020 року на території Маневицького та Турійського районів проводитимуться планові навчання підрозділів територіальної оборони Волинської області.
Про це повідомляють на сайті Колківської громади та Турійської РДА.
В ході навчань можливі переміщення військової (спеціальної) техніки, особового складу та виконання інших завдань за призначенням.
Жителів двох районів просять з розумінням віднестися до можливих тимчасових незручностей, а саме переміщення військової техніки по населених пунктах районів.
Інформацію про планові навчання волинської тероборони Суспільному підтвердив заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний.
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Про це повідомляють на сайті Колківської громади та Турійської РДА.
В ході навчань можливі переміщення військової (спеціальної) техніки, особового складу та виконання інших завдань за призначенням.
Жителів двох районів просять з розумінням віднестися до можливих тимчасових незручностей, а саме переміщення військової техніки по населених пунктах районів.
Інформацію про планові навчання волинської тероборони Суспільному підтвердив заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний.
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