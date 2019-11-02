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У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони

У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони
З 17 по 26 вересня 2020 року на території Маневицького та Турійського районів проводитимуться планові навчання підрозділів територіальної оборони Волинської області.

Про це повідомляють на сайті Колківської громади та Турійської РДА.

В ході навчань можливі переміщення військової (спеціальної) техніки, особового складу та виконання інших завдань за призначенням.

Жителів двох районів просять з розумінням віднестися до можливих тимчасових незручностей, а саме переміщення військової техніки по населених пунктах районів.

Інформацію про планові навчання волинської тероборони Суспільному підтвердив заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний.

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Теги: Турійський район, Маневицький, навчання, тероборона
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