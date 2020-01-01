На Львівщині – масштабна ДТП: зіткнулися 6 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Виннички Пустомитівського району рух транспорту обмежений у зв’язку з масштабною ДТП.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 вересня близько 14.40. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись шість транспортних засобів – дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – BMW та Renault. Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Уточнюється кількість учасників дорожньо-транспортної пригоди та осіб, які були травмовані внаслідок події.
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням враховувати затримки у русі транспорту на вказаній ділянці та, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.
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Про це повідомляє поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 вересня близько 14.40. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись шість транспортних засобів – дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – BMW та Renault. Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Уточнюється кількість учасників дорожньо-транспортної пригоди та осіб, які були травмовані внаслідок події.
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням враховувати затримки у русі транспорту на вказаній ділянці та, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.
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