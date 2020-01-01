На Львівщині – масштабна ДТП: зіткнулися 6 автомобілів. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 вересня близько 14.40. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись шість транспортних засобів – дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – BMW та Renault. Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку.



На місці ДТП працює слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Уточнюється кількість учасників дорожньо-транспортної пригоди та осіб, які були травмовані внаслідок події.



Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням враховувати затримки у русі транспорту на вказаній ділянці та, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Виннички Пустомитівського району рух транспорту обмежений у зв’язку з масштабною ДТП.Про це повідомляє поліція Львівської області.Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 вересня близько 14.40. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись шість транспортних засобів – дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – BMW та Renault. Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку.На місці ДТП працює слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Уточнюється кількість учасників дорожньо-транспортної пригоди та осіб, які були травмовані внаслідок події.Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням враховувати затримки у русі транспорту на вказаній ділянці та, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.

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