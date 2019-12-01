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Індексацію пенсій щорічно проводитимуть з 1 березня

Індексацію пенсій щорічно проводитимуть з 1 березня
Постановою Кабміну від 16 вересня датою щорічної індексації пенсій встановили 1 березня.

Про це інформують на сайті Мінсоцполітики.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду наголосила, що у 2021 році пенсії будуть проіндексовані для більш ніж 9 млн пенсіонерів, проте підвищення отримають близько 8 млн.

Документом також передбачили:

- що з 1 липня пенсіонери, яким за 75, отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі до 400 грн;
- з цієї ж дати планується підвищення мінімальних пенсійних гарантій особам із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків – з 1 712 грн до 2 500 грн;
- пенсіонери старші 80-річного віку продовжать отримувати додатково до 500 грн;
- з 2022 року планується збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилося 75 років та 80 років, на показник індексації пенсій.

Востаннє пенсії в Україні підвищували 1 липня 2020 року. Нині мінімальна складає не 1 638 грн, а 1 712 грн.

Збільшення пенсій на 74 грн пов’язане з підвищенням прожиткового мінімуму.

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Теги: пенсія, індексація, гроші
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