Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:31
За останню добу на Волині зареєстрували 89 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 91 особа. Летальних випадків – 2 (м.Луцьк та Луцький район).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25 , м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 8, Горохівський район – 4, Іваничівський район – 5, Луцький район – 5, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 7, Рожищенський район – 1, Маневицький район – 5, Любомльський район – 3, Любешівський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1, Ковельський район – 1.
Загалом станом на 17 вересня в області зареєстрували 6593 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 417 у дітей та 744 у медичних працівників. Одужало 4633 особи, з них 305 дітей та 572 медичних працівники. 140 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1736 (в т. ч. 37 летальних)
• Луцький район – 713 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 429 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 126
• Володимир-Волинський район – 469 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 312 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 296 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 656 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 491 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –221 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 369 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 123 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 97 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 58 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 87 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 43023 особи. В тому числі за останню добу обстежили 736 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25 , м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 8, Горохівський район – 4, Іваничівський район – 5, Луцький район – 5, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 7, Рожищенський район – 1, Маневицький район – 5, Любомльський район – 3, Любешівський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1, Ковельський район – 1.
Загалом станом на 17 вересня в області зареєстрували 6593 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 417 у дітей та 744 у медичних працівників. Одужало 4633 особи, з них 305 дітей та 572 медичних працівники. 140 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1736 (в т. ч. 37 летальних)
• Луцький район – 713 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 429 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 126
• Володимир-Волинський район – 469 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 312 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 296 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 656 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 491 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –221 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 369 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 123 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 97 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 58 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 87 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 43023 особи. В тому числі за останню добу обстежили 736 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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