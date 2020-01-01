Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 89 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 91 особа. Летальних випадків – 2 (м.Луцьк та Луцький район).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25 , м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 8, Горохівський район – 4, Іваничівський район – 5, Луцький район – 5, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 7, Рожищенський район – 1, Маневицький район – 5, Любомльський район – 3, Любешівський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1, Ковельський район – 1.Загалом станом на 17 вересня в області зареєстрували 6593 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 417 у дітей та 744 у медичних працівників. Одужало 4633 особи, з них 305 дітей та 572 медичних працівники. 140 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1736 (в т. ч. 37 летальних)• Луцький район – 713 (в т. ч. 13 летальних)• м. Нововолинськ – 429 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 126• Володимир-Волинський район – 469 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 312 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 296 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 656 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 491 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 58• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –221 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 369 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 123 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 97 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 58 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 87 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 43023 особи. В тому числі за останню добу обстежили 736 осіб.