У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів





Як повідомили Інформаційному агентству



До квартири лучан проникли двоє невідомих осіб, попередньо чоловіки, які напали на власника помешкання та винесли цінні речі.



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що було повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.



Щодо встановлення обставин, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, яка і працювала на місці події. Наразі працює слідчо-оперативна група, яка встановить деталі справи.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася крадіжка в одній із квартир.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП у Волинській області, до них надійшло повідомлення про те, що близько 6 години ранку за адресою проспект Перемоги, 17 стався розбій.До квартири лучан проникли двоє невідомих осіб, попередньо чоловіки, які напали на власника помешкання та винесли цінні речі.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що було повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.Щодо встановлення обставин, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, яка і працювала на місці події. Наразі працює слідчо-оперативна група, яка встановить деталі справи.Головне фото – ілюстративне.

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