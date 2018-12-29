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У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів

У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів
У Луцьку сталася крадіжка в одній із квартир.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП у Волинській області, до них надійшло повідомлення про те, що близько 6 години ранку за адресою проспект Перемоги, 17 стався розбій.

До квартири лучан проникли двоє невідомих осіб, попередньо чоловіки, які напали на власника помешкання та винесли цінні речі.

Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що було повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.

Щодо встановлення обставин, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, яка і працювала на місці події. Наразі працює слідчо-оперативна група, яка встановить деталі справи.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: грабіж, Луцьк, розбій
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