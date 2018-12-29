У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів
Сьогодні, 10:57
У Луцьку сталася крадіжка в одній із квартир.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП у Волинській області, до них надійшло повідомлення про те, що близько 6 години ранку за адресою проспект Перемоги, 17 стався розбій.
До квартири лучан проникли двоє невідомих осіб, попередньо чоловіки, які напали на власника помешкання та винесли цінні речі.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що було повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.
Щодо встановлення обставин, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, яка і працювала на місці події. Наразі працює слідчо-оперативна група, яка встановить деталі справи.
Головне фото – ілюстративне.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП у Волинській області, до них надійшло повідомлення про те, що близько 6 години ранку за адресою проспект Перемоги, 17 стався розбій.
До квартири лучан проникли двоє невідомих осіб, попередньо чоловіки, які напали на власника помешкання та винесли цінні речі.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що було повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.
Щодо встановлення обставин, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, яка і працювала на місці події. Наразі працює слідчо-оперативна група, яка встановить деталі справи.
Головне фото – ілюстративне.
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