На Миколаївщині діти знайшли на майданчику людську ногу





Про це йдеться у сюжеті



У місті Новий Буг Миколаївської області діти знайшли відрізану ногу на волейбольному майданчику. Поліція нині шукає тіло, утім, за основною версією, нижня кінцівка ампутована в місцевій лікарні, що поруч зі спортмайданчиком.



Дев'ятикласники наткнулися на відрізану ногу, коли грали у пляжний волейбол на центральному стадіоні під час уроку фізкультури. Діти й учитель досі не відійшли від шоку і говорити на цю тему відмовляються. Замість них про моторошну знахідку розповів директор стадіону, Віктор Белінський.



"Діти, коли грали, одразу зачепили, і її стало видно в піску, ось в цьому районі була зарита нога", — розповідає чоловік, вказуючи на відповідну ділянку.



Після приїзду на місце події поліція спершу почала шукати тіло. Втім, після огляду експерта, який відмітив рівність зрізу, переключилися на іншу версію — ногу ампутували у медзакладі.



У самій місцевій лікарні запевняють, що востаннє таку ампутацію робили тут ще в середині літа. До того ж кажуть, що всі біологічні відходи віддають на утилізацію сторонній фірмі.



Проте жителі Нового Бугу стверджують, що зазвичай ампутовані кінцівки лікарня віддає родичам. Чоловіка Ганни Дудіної прооперували минулого тижня йобидві ноги після операції, за словами жінки, віддали їй.



"Сказали, що повинні родичі забрати. Я їх несла, мені стало дуже зле, ноги затерпли, і я біля Софіївської (вулиці. — Ред.) впала", — розповіла жінка і додала, що кінцівки поховала на цвинтарі, а до "знахідки" непричетна. Те, що в лікарні просять забирати ампутовані кінцівки, підтвердив ще один місцевий, Назар Ониськів.



У місті припускають, що хтось із родичів, отримавши ампутовану кінцівку, закопав її поруч з лікарнею. А на стадіон, який поруч, ногу нібито затягли безпритульні собаки. Мешканка Нового Бугу Оксана Киричишин стверджує, що ногу могли закопати, аби не везти її із собою у маршрутці.



"Я вважаю, що собака, скоріше за все, приніс сюди або вирив, чи десь на смітнику знайшов", — сказав директор стадіону.



Лікарні мають самі утилізовувати біологічні відходи, а не віддавати їх родичам, пояснюють в Управлінні охорони здоровя. Проте на практиці часто буває інакше.



Чи справді медики віддають родичам ампутовані кінцівки на захоронення, правоохоронці обіцяють з'ясувати. Проводять службове розслідування і в самій лікарні. А поки слідство триває, місцевий стадіон люди намагаються обходити стороною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області школярі знайшли відрізану ногу на спортмайданчику. У місті припускають, що хтось із родичів, отримавши ампутовану кінцівку, закопав її поруч з лікарнею.Про це йдеться у сюжеті ТСН У місті Новий Буг Миколаївської області діти знайшли відрізану ногу на волейбольному майданчику. Поліція нині шукає тіло, утім, за основною версією, нижня кінцівка ампутована в місцевій лікарні, що поруч зі спортмайданчиком.Дев'ятикласники наткнулися на відрізану ногу, коли грали у пляжний волейбол на центральному стадіоні під час уроку фізкультури. Діти й учитель досі не відійшли від шоку і говорити на цю тему відмовляються. Замість них про моторошну знахідку розповів директор стадіону, Віктор Белінський."Діти, коли грали, одразу зачепили, і її стало видно в піску, ось в цьому районі була зарита нога", — розповідає чоловік, вказуючи на відповідну ділянку.Після приїзду на місце події поліція спершу почала шукати тіло. Втім, після огляду експерта, який відмітив рівність зрізу, переключилися на іншу версію — ногу ампутували у медзакладі.У самій місцевій лікарні запевняють, що востаннє таку ампутацію робили тут ще в середині літа. До того ж кажуть, що всі біологічні відходи віддають на утилізацію сторонній фірмі.Проте жителі Нового Бугу стверджують, що зазвичай ампутовані кінцівки лікарня віддає родичам. Чоловіка Ганни Дудіної прооперували минулого тижня йобидві ноги після операції, за словами жінки, віддали їй."Сказали, що повинні родичі забрати. Я їх несла, мені стало дуже зле, ноги затерпли, і я біля Софіївської (вулиці. — Ред.) впала", — розповіла жінка і додала, що кінцівки поховала на цвинтарі, а до "знахідки" непричетна. Те, що в лікарні просять забирати ампутовані кінцівки, підтвердив ще один місцевий, Назар Ониськів.У місті припускають, що хтось із родичів, отримавши ампутовану кінцівку, закопав її поруч з лікарнею. А на стадіон, який поруч, ногу нібито затягли безпритульні собаки. Мешканка Нового Бугу Оксана Киричишин стверджує, що ногу могли закопати, аби не везти її із собою у маршрутці."Я вважаю, що собака, скоріше за все, приніс сюди або вирив, чи десь на смітнику знайшов", — сказав директор стадіону.Лікарні мають самі утилізовувати біологічні відходи, а не віддавати їх родичам, пояснюють в Управлінні охорони здоровя. Проте на практиці часто буває інакше.Чи справді медики віддають родичам ампутовані кінцівки на захоронення, правоохоронці обіцяють з'ясувати. Проводять службове розслідування і в самій лікарні. А поки слідство триває, місцевий стадіон люди намагаються обходити стороною.

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